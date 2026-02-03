Россия сменила делегацию на профессиональных военных, когда к переговорам присоединился Буданов, — УП

Характер переговоров России и Украины изменились после того, как произошла замена главы Офиса президента с Андрея Ермака на Кирилла Буданова. С того момента изменился состав не только украинской, но и российской делегации.

Отмечается, что произошло принципиальное изменение в подходе Кремля к переговорам: вместо пустословных дипломатов туда отправили профессиональных военных РФ. Об этом говорится в материале "УП".

"Раньше наши должны были слушать часовые проповеди о том, кто и когда кого завоевал в прошлом. Теперь сидят военные и обсуждают очень конкретные вещи: механизмы отвода, гарантии, сроки и так далее. Это, пожалуй, ключевое изменение, которое произошло с приходом Буданова", — сообщил один из собеседников, знакомый с ходом переговоров.

Во времена работы Андрея Ермака на посту главы Офиса президента тот пытался создать монополию на переговоры. Однако реально существовало три разных канала: официальный, который возглавлял сам Ермак вместе с МИД, а также два неофициальных — связи Буданова и связи главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Відео дня

Официальный канал транслировал позицию о необходимости введения "формулы мира", одновременно через неофициальные каналы доносилась реальная позиция по оценке ситуации и процессов в Украине.

Смена главы Офиса президента привела к тому, что вся коммуникация украинской переговорной группы собрана воедино: она находится под контролем Буданова.

Еще одна важная деталь переговоров — возвращение в делегацию Давида Арахамии. У него есть три преимущества для Украины:

Арахамия имеет широкий набор контактов в США;

Арахамия тесно сотрудничал с Будановым еще во времена работы Андрея Ермака в Офисе президента;

Арахамия со времен стамбульских переговоров он имеет прямые контакты с россиянами, например с Романом Абрамовичем.

Решение о возвращении Арахамии в переговорную группу было принято совместно Зеленским и Будановым. В УП напомнили, что именно лидер "слуг" в Верховной Раде был главой первой переговорной делегации в начале полномасштабной войны.

Напомним, что перед обстрелом в ночь на 3 января президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Украиной и Россией продвигаются очень хорошо и намекнул на хорошие новости.

Ранее журналист издания Axios Барак Равид сообщил, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф в среду и четверг проведет еще один раунд переговоров с Россией и Украиной.

Напомним, что в интервью чешскому изданию Český rozhlas Plus президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к любым форматам переговоров с Россией и США. Он подчеркнул, что вопрос территорий можно эффективно решить только во время личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Зеленского, прежде всего должен состояться трехсторонний контакт между Украиной, Россией и США, а без такого формата команды сторон не смогут договориться по территориальным вопросам.