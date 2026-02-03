Росія змінила делегацію на професійних військових, коли до перемовин долучився Буданов, — УП

Характер перемовин Росії та України змінилися після того, як відбулася заміна голови Офісу президента з Андрія Єрмака на Кирила Буданова. З того моменту змінився склад не лише української, але й російської делегації.

Відзначається, що відбулася принципова зміна у підході Кремля до перемовин: замість пустослівних дипломатів туди відправили професійних військових РФ. Про це йдеться в матеріалі "УП".

"Раніше наші мусили слухати годинні проповіді про те, хто і коли кого завоював в минулому. Тепер сидять військові й обговорюють дуже конкретні речі: механізми відведення, гарантії, терміни й так далі. Це, мабуть, ключова зміна, яка сталась з приходом Буданова", — повідомив один зі співрозмовників, знайомий із ходом перемовин.

За часів роботи Андрія Єрмака на посаді голови Офісу президента той намагався створити монополію на перемовини. Однак реально існувало три різні канали: офіційний, який очолював сам Єрмак разом з МЗС, а також два неофіційних — зв'язки Буданова та зв'язки голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Офіційний канал транслював позицію щодо необхідності запровадження "формули миру", водночас через неофіційні канали доносилася реальна позиція щодо оцінки ситуації та процесів в Україні.

Зміна голови Офісу президента призвела до того, що вся комунікація української перемовної групи зібрана воєдино: вона перебуває під контролем Буданова.

Ще одна важлива деталь перемовин — повернення до делегації Давида Арахамії. У нього є три переваги для України:

Арахамія має широкий набір контактів у США;

Арахамія тісно співпрацював з Будановим ще за часів роботи Андрія Єрмака в Офісі президента;

Арахамія з часів стамбульських перемовин він має прямі контакти з росіянами, наприклад з Романом Абрамовичем.

Рішення про повернення Арахамії до переговорної групи було ухвалене спільно Зеленським та Будановим. В УП нагадали, що саме лідер "слуг" у Верховній Раді був очільником першої переговорної делегації на початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, що перед обстрілом у ніч на 3 січня президент США Дональд Трамп заявив, що перемовини між Україною та Росією просуваються дуже добре і натякнув на хороші новини.

Раніше журналіст видання Axios Барак Равід повідомив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф в середу та четвер проведе ще один раунд переговорів з Росією та Україною.

Нагадаємо, що в інтерв’ю чеському виданню Český rozhlas Plus президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до будь-яких форматів переговорів із Росією та США. Він підкреслив, що питання територій можна ефективно вирішити лише під час особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. За словами Зеленського, передусім має відбутися тристоронній контакт між Україною, Росією та США, а без такого формату команди сторін не зможуть домовитися щодо територіальних питань.