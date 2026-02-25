Зеленский и Трамп провели телефонный разговор: накануне встречи США и Украины в Женеве

Президенты Украины и США провели телефонный разговор, который длился около получаса. Тема встречи неизвестно, однако, предположительно, она была посвящена завтрашней встрече делегаций Украины и США, которая состоится в Швейцарии.

О начале разговора со ссылкой на собственные источники сообщил журналист Axios Барак Равид. Впоследствии факт проведения и завершения переговоров подтвердил журналистам советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, сообщило "Суспільне".

Встреча Украины и США в Женеве

Утром во время общения с журналистами Владимир Зеленский анонсировал, что завтра, 26 февраля, состоятся двусторонние переговоры украинской и американской делегаций, передает "РБК-Украина". Перед этим президент провел разговор с главой украинской делегации Рустемом Умеровым.

В Женеве американскую делегацию возглавит обычные переговорщики Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Ожидается, что на встрече будут говорить пакет восстановления Украины, подготовку к встрече с россиянами, а также детали обмена пленными.

Відео дня

Трамп поручил делегации США попытаться "положить конец убийствам"

Перед встречей с Украиной разговор со своей делегацией и американский президент. Он поручил команде попытаться "положить конец убийствам". Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, говорится в сообщении аккаунта Белого дома в X.

В то же время он отметил, что США до этого занимали очень осторожную позицию относительно переговоров.

"Очевидно, что россияне имеют определенные красные линии, украинцы имеют определенные красные линии, и президент только что поручил всей команде, начиная с Марко Рубио, попытаться положить конец убийствам", — заявил Вэнс.

Он также напомнил, что Трамп считал завершение войны в Украине самой легкой из войн.

"Но я думаю, что мы делаем прогресс. Я думаю, что мы делаем прогресс как с русскими, так и с украинцами, и мы просто будем продолжать работать над этим. В конце концов, мы либо добьемся успеха, либо нет", — сказал Вэнс.

Ранее Фокус рассказывал об итогах предыдущих мирных переговоров в Женеве, озвученные представителями Украины, РФ и США. Первым появился комментарий главы российской делегации Владимира Мединского, который заявил о "тяжелом и деловом" разговоре. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф сообщил об "определенном прогрессе", а глава украинской делегации Кирилл Буданов — о "непростом" разговоре.

Также стало известно, что темой следующей встречи станут конкретные вопросы о контроле США и РФ над Запорожской АЭС.

Напоминаем, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие требования по Донбассу совместно выдвигают РФ и США на мирных переговорах.