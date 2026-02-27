"Просто заболел": нардеп объяснил, зачем Мустафу Найема искала полиция
Полиция искала бывшего депутата и главу Агентства восстановления Мустафу Найема после того, как он не отреагировал на приглашение на ВСК по коррупции в энергетике.
Правоохранители разыскивали Мустафу Найема, чтобы обеспечить его присутствие на временной следственной комиссии, которая рассматривает возможные нарушения законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод граждан во время военного положения — об этом сообщил утром 27 февраля народный депутат Алексей Гончаренко. Позже парламентарий добавил, что его экс-коллега позвонил и объяснил причину отсутствия на ВСК.
По словам Гончаренко, который возглавляет ВСК, Найем был официально приглашен 25 февраля.
"Но вместо того, чтобы прийти и ответить на вопросы парламентской комиссии, просто проигнорировал вызов. Если для выполнения элементарной обязанности нужно привлекать полицию — значит, так и будет. Найдем. Мустафа, давайте без этого цирка", — написал парламентарий.
Гончаренко подчеркнул, что бывший глава Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины должен действовать в рамках закона и прийти на заседание, чтобы ответить на вопросы.
Через несколько часов Гончаренко сообщил, что Найем позвонил ему и сообщил, что "просто заболел". Нардеп сообщил, что поиск прекращен, и поблагодарил полицию за оперативное реагирование.
Он отметил, что ожидает Найема на следующем заседании ВСК.
Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая 10 ноября на фоне обысков Национального антикоррупционного бюро у министра юстиции Германа Галущенко спрашивала, почему "не трогают" Мустафу Найема, который был главой Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины с января 2023-го по июнь 2024 года.
28 января нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что экс-главу СБУ Ивана Баканова ищет полиция, чтобы вручить приглашение на ВСК.
27 февраля Гочаренко опубликовал видео разговора с подозреваемым в организации коррупционной схемы в энергетике бизнесменом Тимуром Миндичем, которого также пригласил принять участие в ВСК.