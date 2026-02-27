"Просто заболел": нардеп объяснил, зачем Мустафу Найема искала полиция

Полиция искала бывшего депутата и главу Агентства восстановления Мустафу Найема после того, как он не отреагировал на приглашение на ВСК по коррупции в энергетике.

Правоохранители разыскивали Мустафу Найема, чтобы обеспечить его присутствие на временной следственной комиссии, которая рассматривает возможные нарушения законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод граждан во время военного положения — об этом сообщил утром 27 февраля народный депутат Алексей Гончаренко. Позже парламентарий добавил, что его экс-коллега позвонил и объяснил причину отсутствия на ВСК.

По словам Гончаренко, который возглавляет ВСК, Найем был официально приглашен 25 февраля.

Найема искала полиция после того, как он проигнорировал вызов на ВСК Фото: Telegram/Алексей Гончаренко

"Но вместо того, чтобы прийти и ответить на вопросы парламентской комиссии, просто проигнорировал вызов. Если для выполнения элементарной обязанности нужно привлекать полицию — значит, так и будет. Найдем. Мустафа, давайте без этого цирка", — написал парламентарий.

Гончаренко подчеркнул, что бывший глава Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины должен действовать в рамках закона и прийти на заседание, чтобы ответить на вопросы.

Гончаренко рассказал, что полиция разыскивает Найема для обеспечения его присутствия на ВСК Фото: скриншот

Через несколько часов Гончаренко сообщил, что Найем позвонил ему и сообщил, что "просто заболел". Нардеп сообщил, что поиск прекращен, и поблагодарил полицию за оперативное реагирование.

Он отметил, что ожидает Найема на следующем заседании ВСК.

Найем сообщил Гончаренко о своей болезни Фото: скриншот

Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая 10 ноября на фоне обысков Национального антикоррупционного бюро у министра юстиции Германа Галущенко спрашивала, почему "не трогают" Мустафу Найема, который был главой Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины с января 2023-го по июнь 2024 года.

28 января нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что экс-главу СБУ Ивана Баканова ищет полиция, чтобы вручить приглашение на ВСК.

27 февраля Гочаренко опубликовал видео разговора с подозреваемым в организации коррупционной схемы в энергетике бизнесменом Тимуром Миндичем, которого также пригласил принять участие в ВСК.