Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Политика

"Просто заболел": нардеп объяснил, зачем Мустафу Найема искала полиция

Мустафа Найем
Полиция разыскивала Мустафу Найема, чтобы доставить его на ВСК | Фото: Мустафа Найєм / Facebook

Полиция искала бывшего депутата и главу Агентства восстановления Мустафу Найема после того, как он не отреагировал на приглашение на ВСК по коррупции в энергетике.

Правоохранители разыскивали Мустафу Найема, чтобы обеспечить его присутствие на временной следственной комиссии, которая рассматривает возможные нарушения законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод граждан во время военного положения — об этом сообщил утром 27 февраля народный депутат Алексей Гончаренко. Позже парламентарий добавил, что его экс-коллега позвонил и объяснил причину отсутствия на ВСК.

По словам Гончаренко, который возглавляет ВСК, Найем был официально приглашен 25 февраля.

Полиция искала Найема
Найема искала полиция после того, как он проигнорировал вызов на ВСК
Фото: Telegram/Алексей Гончаренко

"Но вместо того, чтобы прийти и ответить на вопросы парламентской комиссии, просто проигнорировал вызов. Если для выполнения элементарной обязанности нужно привлекать полицию — значит, так и будет. Найдем. Мустафа, давайте без этого цирка", — написал парламентарий.

Відео дня

Гончаренко подчеркнул, что бывший глава Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины должен действовать в рамках закона и прийти на заседание, чтобы ответить на вопросы.

О розыске Найема сообщил Гончаренко
Гончаренко рассказал, что полиция разыскивает Найема для обеспечения его присутствия на ВСК
Фото: скриншот

Через несколько часов Гончаренко сообщил, что Найем позвонил ему и сообщил, что "просто заболел". Нардеп сообщил, что поиск прекращен, и поблагодарил полицию за оперативное реагирование.

Он отметил, что ожидает Найема на следующем заседании ВСК.

Сообщение Гончаренко о Найеме
Найем сообщил Гончаренко о своей болезни
Фото: скриншот

Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая 10 ноября на фоне обысков Национального антикоррупционного бюро у министра юстиции Германа Галущенко спрашивала, почему "не трогают" Мустафу Найема, который был главой Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины с января 2023-го по июнь 2024 года.

28 января нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что экс-главу СБУ Ивана Баканова ищет полиция, чтобы вручить приглашение на ВСК.

27 февраля Гочаренко опубликовал видео разговора с подозреваемым в организации коррупционной схемы в энергетике бизнесменом Тимуром Миндичем, которого также пригласил принять участие в ВСК.