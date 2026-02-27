"Просто захворів": нардеп пояснив, навіщо Мустафу Найєма шукала поліція

Поліція шукала колишнього депутата та голову Агенства відновлення Мустафу Найєма після того, як він не відреагував на запрошення на ТСК щодо корупції в енергетиці.

Правоохоронці розшукували Мустафу Найєма, щоб забезпечити його присутність на тимчасовій слідчій комісії, яка розглядає можливі порушення законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод громадян під час воєнного стану — про це повідомив вранці 27 лютого народний депутат Олексій Гончаренко. Пізніше парламентар додав, що його ексколега зателефонував і пояснив причину відсутності на ТСК.

За словами Гончаренка, який очолює ТСК, Найєм був офіційно запрошений 25 лютого.

Найєма шукала поліція після того, як він проігнорував виклик на ТСК Фото: Telegram/Олексiй Гончаренко

"Але замість того, щоб прийти й відповісти на запитання парламентської комісії, просто проігнорував виклик. Якщо для виконання елементарного обов’язку потрібно залучати поліцію — значить, так і буде. Знайдемо. Мустафа, давайте без цього цирку", — написав парламентар.

Гончаренко наголосив, що колишній голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України має діяти в межах закону та прийти на засідання, щоб відповісти на питання.

Гончаренко розповів, що поліція розшукує Найєма для забезпечення його присутності на ТСК Фото: скриншот

За кілька годин Гончаренко повідомив, що Найєм зателефонував йому та повідомив, що "просто захворів". Нардеп повідомив, що пошук припинено, і подякував поліції за оперативне реагування.

Він зазначив, що очікує на Найєма на наступному засіданні ТСК.

Найєм повідомив Гончаренку про свою хворобу Фото: скриншот

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла 10 листопада на тлі обшуків Національного антикорупційного бюро у міністра юстиції Германа Галущенка запитувала, чому "не чіпають" Мустафу Найєма, який був головою Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України з січня 2023-го по червень 2024 року.

28 січня нардеп Олексій Гончаренко повідомляв, що ексголову СБУ Івана Баканова шукає поліція, щоб вручити запрошення на ТСК.

27 лютого Гочаренко опублікував відео розмови з підозрюваним в організації корупійної схеми в енергетиці бізнесменом Тимуром Міндічем, якого також запросив взяти участь у ТСК.