"Просто захворів": нардеп пояснив, навіщо Мустафу Найєма шукала поліція

Мустафа Найєм
Поліція розшукувала Мустафу Найєма, щоб доставити його на ТСК | Фото: Мустафа Найєм / Facebook

Поліція шукала колишнього депутата та голову Агенства відновлення Мустафу Найєма після того, як він не відреагував на запрошення на ТСК щодо корупції в енергетиці.

Правоохоронці розшукували Мустафу Найєма, щоб забезпечити його присутність на тимчасовій слідчій комісії, яка розглядає можливі порушення законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод громадян під час воєнного стану — про це повідомив вранці 27 лютого народний депутат Олексій Гончаренко. Пізніше парламентар додав, що його ексколега зателефонував і пояснив причину відсутності на ТСК.

За словами Гончаренка, який очолює ТСК, Найєм був офіційно запрошений 25 лютого.

Поліція шукала Найєма
Найєма шукала поліція після того, як він проігнорував виклик на ТСК
Фото: Telegram/Олексiй Гончаренко

"Але замість того, щоб прийти й відповісти на запитання парламентської комісії, просто проігнорував виклик. Якщо для виконання елементарного обов’язку потрібно залучати поліцію — значить, так і буде. Знайдемо. Мустафа, давайте без цього цирку", — написав парламентар.

Гончаренко наголосив, що колишній голова Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України має діяти в межах закону та прийти на засідання, щоб відповісти на питання.

Про розшук Найєма повідомив Гончаренко
Гончаренко розповів, що поліція розшукує Найєма для забезпечення його присутності на ТСК
Фото: скриншот

За кілька годин Гончаренко повідомив, що Найєм зателефонував йому та повідомив, що "просто захворів". Нардеп повідомив, що пошук припинено, і подякував поліції за оперативне реагування.

Він зазначив, що очікує на Найєма на наступному засіданні ТСК.

Допис Гончаренка про Найєма
Найєм повідомив Гончаренку про свою хворобу
Фото: скриншот

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла 10 листопада на тлі обшуків Національного антикорупційного бюро у міністра юстиції Германа Галущенка запитувала, чому "не чіпають" Мустафу Найєма, який був головою Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України з січня 2023-го по червень 2024 року.

28 січня нардеп Олексій Гончаренко повідомляв, що ексголову СБУ Івана Баканова шукає поліція, щоб вручити запрошення на ТСК.

27 лютого Гочаренко опублікував відео розмови з підозрюваним в організації корупійної схеми в енергетиці бізнесменом Тимуром Міндічем, якого також запросив взяти участь у ТСК.