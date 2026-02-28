"Путин очень этого боится": в мирных переговорах может появиться новая сторона, которая все изменит, — аналитик

В мирных переговорах по окончанию войны в Украине может появиться еще одна страна — Китай, чего кремлевский диктатор Владимир Путин "очень боится".

Привлечение Пекина к переговорам Украины, России и Соединенных Штатов Америки может кардинально изменить ситуацию. Такое мнение высказал 27 февраля руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко в эфире Radio NV.

Сейчас официальный Китай лишь наблюдает за тем, что происходит в мирном процессе, не вмешиваясь в переговоры. Присоединиться к процессу Пекин может только в двух случаях, считает Денисенко.

"Китай может включиться в переговорный процесс исключительно в двух случаях: либо они играют первую скрипку, либо они являются равноправным партнером Соединенных Штатов в этом переговорном процессе", — отметил аналитик.

Відео дня

Привлечение Пекина к переговорам может произойти уже весной, после встречи лидеров Китая и США. В апреле, предварительно, должны встретиться китайский президент Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп, в ходе которого будет обсуждаться роль официального Пекина в урегулировании российско-украинской войны.

Путин, по словам Денисенко, боится возможного привлечения Китая к мирному процессу.

В то же время в Украине пока не готовятся к возможным кардинальным изменениям в переговорах. Из-за привлечения Китая вся переговорная стратегия может измениться, считает эксперт.

"Сейчас уже, на самом деле, и в Министерстве иностранных дел, и не только, наверное, должны были бы собираться определенные закрытые группы, которые должны были бы проговаривать модальности этих переговоров в последующие месяцы в связи с тем, что может появиться еще один игрок в переговорном процессе", — отметил Денисенко.

В то же время политический аналитик Игар Тышкевич считает, что США боятся того, что роль "миротворцев" в войне России и Украины может перенять на себя Китай. После привлечения Пекина все может происходить в новом формате.

Напомним, 27 февраля президент Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и очертил четкие требования.

Также 27 февраля издание The Inedependent объясняло, почему Кремль воюет и продолжает верить в свою победу.