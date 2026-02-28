"Путін дуже цього боїться": у мирних переговорах може з'явитися нова сторона, яка все змінить, — аналітик

У мирних переговорах щодо закінчення війни в Україні може з'явитися ще одна країна — Китай, чого кремлівський диктатор Володимир Путін "дуже боїться".

Залучення Пекіна до переговорів України, Росії та Сполучених Штатів Америки може кардинально змінити ситуацію. Таку думку висловив 27 лютого керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко в етері Radio NV.

Наразі офіційний Китай лише спостерігає за тим, що відбувається у мирному процесі, не втручаючись у переговори. Доєднатися до процесу Пекін може лише у двох випадках, вважає Денисенко.

"Китай може включитися в переговорний процес виключно у двох випадках: або вони грають першу скрипку, або вони є рівноправним партнером Сполучених Штатів у цьому переговорному процесі", — зазначив аналітик.

Відео дня

Залучення Пекіна до переговорів може статися вже навесні, після зустрічі лідерів Китаю та США. У квітні, попередньо, повинні зустрітися китайський президент Сі Цзіньпін та американський лідер Дональд Трамп, в ході якого обговорюватиметься роль офіційного Пекіна у врегулюванні російсько-української війни.

Путін, за словами Денисенка, боїться можливого залучення Китаю до мирного процесу.

Водночас в Україні наразі не готуються до можливих кардинальних змін у переговорах. Через залучення Китаю вся переговорна стратегія може змінитися, вважає експерт.

"Зараз уже, насправді, і в Міністерстві закордонних справ, і не лише, напевне, мали б збиратися певні закриті групи, які повинні були б проговорювати модальності цих переговорів в наступні місяці в зв’язку з тим, що може з’явитися ще один гравець в переговорному процесі", — зазначив Денисенко.

Водночас політичний аналітик Ігар Тишкевич вважає, що США бояться того, що роль "миротворців" у війні Росії та України може перейняти на себе Китай. Після залучення Пекіна все може відбуватися у новому форматі.

Нагадаємо, 27 лютого президент Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з Путіним та окреслив чіткі вимоги.

Також 27 лютого видання The Inedependent пояснювало, чому Кремль воює та продовжує вірити у свою перемогу.