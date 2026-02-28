Убийство Ильи Кивы: заказчик и киллер могли остаться на территории РФ, их ищут, — росСМИ

Подозреваемые в убийстве бывшего нардепа Верховной Рады Украины Ильи Кивы "заказчик и киллер могли не покидать территорию России" после совершения преступления. Их разыскивают российские правоохранители.

В Москве завершилось расследование уголовного дела бизнесмена Араика Амирханяна, обвиняемого в соучастии в убийстве Ильи Кивы. Он был задержан в июне 2025 года и выехал в РФ после получения подозрения в присвоении бюджетных средств. Об этом 28 февраля сообщило российское медиа "ТАСС".

Амирханяна в РФ обвиняли в соучастии в убийстве (статья 105 Уголовного кодекса России), а также в легализации денежных средств, полученных преступным путем и двух эпизодах неуплаты налогов.

"Вместе с тем одной из приоритетных версий местонахождения заказчика и убийцы Ильи Кивы пока остается территория РФ, которую после совершения преступления они могли не покидать, чтобы усложнить работу правоохранителей", — сообщил медиа источник в правоохранительных органах.

Материалы о заказчике и киллере вынесли в РФ в отдельное производство. Сейчас проверка версий следствия продолжается, говорят российские правоохранители. Дело Амирханяна будет направлено для утверждения обвинительного заключения в областную прокуратуру, сообщают росСМИ.

"Убийцы Кивы, заказчик и организатор до сих пор не установлены, оружие убийства экс-депутата также следствием не найдено", — пишет издание.

О смерти самого экс-нардепа Кивы "РЕН ТВ" 6 декабря 2023 года сообщило российское издание "РЕН ТВ": его тело нашли в Подмосковье.

Стоит напомнить, что в июне 2025 года российское издание Baza рассказывало, что бывшего нардепа Киву "сдал" бизнесмен Амирханян из-за долга в 30 миллионов рублей. Сам Амирханян в российском суде утверждает, что дружил с Кивой, и настаивает, что не мог физически быть причастен к его убийству, поскольку он в то время уже был взят под стражу по другому подозрению.

Напомним, в феврале 2024 года источник Фокуса сообщил, что за смертью Кивы и других врагов Украины стоит СБУ.

В декабре 2023 года Офис генпрокурора вызвал покойного Киву в суд.