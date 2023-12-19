Несколько опоздали: Офис генпрокурора вызвал покойного экс-нардепа Киву в суд (фото)

Украинский судья хотел бы увидеться с покойным Ильей Кивой 27 декабря 2023 года, говорится в повестке. Мужчина должен прибыть во Львов и принять участие в рассмотрении уголовного дела.

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Офис генерального прокурора ожидает прибытия экс-нардепа Ильи Кивы на судебное разбирательство, которое должно состояться в 14 час. 27 декабря 2023 года. Дата публикации вызова — через неделю после того, как стало известно о смерти пророссийского политика, который сбежал из Украины в РФ. Вызов размещен на портале ведомства.

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Дата публикации повестки в суд — 18 декабря, через 12 дней после смерти Кивы, свидетельствует публикация на портале офиса. Документ выписали 13 декабря. Ожидается, что гражданин Кива прибудет в Лычаковский суд города Львова. При этом он будет выступать как обвиняемый в уголовном производстве №1-кп/463/616/23.

На официальных ресурсах Офиса генпрокурора пока не комментировали приглашение на суд, оформленное на покойного Илью Киву.

Смерть Ильи Кивы — детали

Отметим, о смерти экс-нардепа Ильи Кивы стало известно 6 декабря. По предварительной информации, его застрелили в парковой зоне возле гостиничного комплекса в Подмосковье. Российские власти начали расследовать дело и сразу предположили, что за инцидентом могут стоять украинские спецслужбы. При этом СБУ подтвердили гибель политика, но не предоставили никаких подтверждений о своей причастности.

Между тем в СМИ начали публиковать некоторые подробности жизни Кивы в РФ. В частности, он жил вместе с подружкой — бывшей украинской журналисткой, которая начала работать на Москву в 2014-2015 гг. Женщина рассказала, что политик имел привычку выходить из квартиры и идти в безлюдное место, чтобы записать пропагандистское видео для своих сторонников.

Кроме того, в сети опубликовали фотографии, на которых видно Киву в элитном московском ресторане. Также появились комментарии представителей ГУР: они объяснили, что Кива и другие беглые политики находятся под пристальным вниманием украинских и российских спецслужб.

Илья Кива — пророссийский народный депутат Верховной Рады Украины, который сначала работал в структуре МВД, а затем стал пропагандировать "русский мир". В Раду его избрали от партии ОПЗЖ. После вторжения РФ в 2022 году он открыто выступил на стороне агрессора.

Украинские правоохранительные органы подозревают экс-нардепа по нескольким статьям Уголовного кодекса. Среди них — государственная измена: если бы Кива попал в тюрьму, то прожил бы там 12-15 лет или находился бы пожизненно.

Напоминаем, президент РФ Владимир Путин сделал несколько заявлений относительно войны в Украине. Российский политик заявил, что будет воевать до тех пор, пока не достигнет поставленных целей. Также глава Кремля уверен, что именно Москва гарантирует суверенитет страны, на которую напала.