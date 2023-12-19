Дещо запізнились: Офіс генпрокурора викликав покійного екснардепа Киву до суду (фото)

Український суддя хотів би побачитись з покійним Іллею Кивою 27 грудня 2023 року, ідеться у повістці. Чоловік має прибути до Львова і взяти участь у розгляді кримінальної справи.

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Офіс генерального прокурора очікує прибуття екснардепа Іллі Киви на судовий розгляд, який має відбутись о 14 год. 27 грудня 2023 року. Дата публікації виклику — за тиждень після того, як стало відомо про смерть проросійського політика, який втік з України у РФ. Виклик розміщено на порталі відомства.

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Дата публікації повістки в суд — 18 грудня, через 12 днів після смерті Киви, свідчить публікація на порталі офісу. Документ виписали 13 грудня. Очікують, що громадянин Кива прибуде у Личаківський суд міста Львова. При цьому він буде виступати як обвинувачений у кримінальному провадженні №1-кп/463/616/23.

На офіційних ресурсах Офісу генпрокурора поки що не коментували запрошення на суд, оформлене на покійного Іллю Киву.

Смерть Іллі Киви — деталі

Зазначимо, про смерть екснардепа Іллі Киви стало відомо 6 грудня. За попередньою інформацією, його застрелили у парковій зоні біля готельного комплексу у Підмосков'ї. Російська влада почала розслідувати справу і відразу припустила, що за інцидентом можуть стояти українські спецслужби. При цьому СБУ підтвердили загибель політика, але не надали ніяких підтверджень щодо своєї причетності.

Тим часом у ЗМІ почали публікували деякі подробиці життя Киви у РФ. Зокрема, він мешкав разом з подружкою — колишньою українською журналісткою, яка почала працювати на Москву у 2014-2015 рр. Жінка розповіла, що політик мав звичку виходити з помешкання та іти в безлюдне місце, щоб записати пропагандистське відео для своїх прихильників.

Крім того, у мережі опублікували світлини, на яких видно Киву в елітному московському ресторані. Також з'явились коментарі представників ГУР: вони пояснили, що Кива та інші політики-втікачі перебувають під пильною увагою українських та російських спецслужб.

Ілля Кива — проросійський народний депутат Верховної Ради України, який спершу працював у структурі МВС, а потім став пропагувати "рускій мір". До Ради його обрали від партії ОПЗЖ. Після вторгнення РФ у 2022 році він відкрито виступив на боці агресора.

Українські правоохоронні органи підозрюють екснардепа за кількома статтями Кримінального кодексу. Серед них — державна зрада: якби Кива потрапив у тюрму, то прожив би там 12-15 років або перебував би довічно.

Нагадуємо, президент РФ Володимир Путін зробив кілька заяв щодо війни в Україні. Російський політик заявив, що воюватиме доти, поки не досягне поставлених цілей. Також очільник Кремля впевнений, що саме Москва гарантує суверенітет країни, на яку напала.