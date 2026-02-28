Убивство Іллі Киви: замовник і кілер могли залишитися на території РФ, їх шукають, — росЗМІ

Підозрювані у вбивстві колишнього нардепа Верховної Ради України Іллі Киви "замовник і кілер могли не залишати територію Росії" після скоєння злочину. Їх розшукують російські правоохоронці.

У Москві завершилося розслідування кримінальної справи бізнесмена Араїка Амірханяна, обвинуваченого в співучасті у вбивстві Іллі Киви. Його було затримано у червні 2025 року, він виїхав до РФ після отримання підозри у привласненні бюджетних коштів. Про це 28 лютого повідомило російське медіа "ТАСС".

Амірханяна у РФ звинувачували у співучасті у вбивстві (стаття 105 Кримінального кодексу Росії), а також у легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом і двох епізодах несплати податків.

"Разом з тим однією з пріоритетних версій місцезнаходження замовника і вбивці Іллі Ківи поки залишається територія РФ, яку після скоєння злочину вони могли не залишати, щоб ускладнити роботу правоохоронців", — повідомило медіа джерело у правоохоронних органах.

Матеріали про замовника та кілера винесли у РФ в окреме провадження. Наразі перевірка версій слідства триває, кажуть російські правоохоронці. Справа Амірханяна буде направлена для затвердження обвинувального висновку до обласної прокуратури, повідомляють росЗМІ.

"Вбивці Ківи, замовник і організатор досі не встановлені, зброя вбивства ексдепутата також слідством не знайдена", — пише видання.

Про смерть самого екснардепа Киви "РЕН ТВ" 6 грудня 2023 року повідомило російське видання "РЕН ТВ": його тіло знайшли у Підмосков'ї.

Варто нагадати, що у червні 2025 року російське видання Baza розповідало, що колишнього нардепа Киву "здав" бізнесмен Амірханян через борг у 30 мільйонів рублів. Сам Амірханян у російському суді стверджує, що товаришував з Кивою, і наполягає, що не міг фізично бути причетним до його вбивства, оскільки його на той час вже було взято під варту за іншою підозрою.

Нагадаємо, у лютому 2024 року джерело Фокусу повідомило, що за смертю Киви та інших ворогів України стоїть СБУ.

У грудні 2023 року Офіс генпрокурора викликав покійного Киву до суду.