Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи Украины и США

Президент Владимир Зеленский накануне встречи украинской делегации с американской поделился своими ожиданиями от нее.

По словам президента, важно продолжать двусторонний диалог с Вашингтоном. Об этом Зеленский заявил в общении с журналистами, передает "РБК-Украина".

Зеленский пояснил, что на двусторонней встрече, которая пройдет в США, будут обсуждать ряд тем. В частности, Украина хочет услышать хотя бы примерно даты следующих переговоров в трехстороннем формате.

Также президент отметил, что диалог с американской стороной нужно продолжать в тесном формате. В частности, необходимо говорить о том, что даже временное снятие санкций с российской нефти — это дополнительные риски для Украины.

Еще один вопрос, которому будет посвящена встреча, — работа над двусторонними документами по завершению войны, будущих американских гарантий безопасности и вопрос восстановления Украины.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что война США против Ирана может оказать негативное влияние на ход мирных переговоров по завершению российско-украинской войны. В частности, переговоры могут провалиться вовсе.

18 марта Песков заявил, что трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Соединенными Штатами Америки по достижению мира пока откладываются. Впоследствии он пояснил, что Кремль рассчитывает, что трехсторонние переговоры продолжатся после согласования графиков всех сторон, прежде всего США.

18 марта в интервью BBC президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ситуация на Ближнем Востоке негативно влияет на войну в Украине.