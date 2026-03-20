Зеленський розповів, чого очікує від зустрічі України та США

Президент Володимир Зеленський напередодні зустрічі української делегації з американською поділився своїми очікуваннями від неї.

За словами президента, важливо продовжувати двосторонній діалог з Вашингтоном. Про це Зеленський заявив у спілкуванні з журналістами, передає "РБК-Україна".

Зеленський пояснив, що на двосторонній зустрічі, яка пройде в США, обговорюватимуть низку тем. Зокрема, Україна хоче почути хоча б приблизно дати наступних перемовин у тристоронньому форматі.

Також президент зазначив, що діалог з американською стороною потрібно продовжувати в тісному форматі. Зокрема, необхідно говорити про те, що навіть тимчасове зняття санкцій з російської нафти — це додаткові ризики для України.

Ще одне питання, якому буде присвячена зустріч, — робота над двосторонніми документами щодо завершення війни, майбутніх американських гарантій безпеки та питання відновлення України.

Раніше президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що війна США проти Ірану може мати негативний вплив на перебіг мирних перемовин щодо завершення російсько-української війни. Зокрема, перемовини можуть провалитися зовсім.

18 березня Пєсков заявив, що тристоронні переговори між Україною, Росією та Сполученими Штатами Америки щодо досягнення миру поки що відкладаються. Згодом він пояснив, що Кремль розраховує, що тристоронні переговори продовжаться після узгодження графіків усіх сторін, насамперед США.

18 березня в інтерв'ю BBC президент України Володимир Зеленський сказав, що ситуація на Близькому Сході негативно впливає на війну в Україні.