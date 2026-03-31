Бывший глава ОП Ермак получил более 200 тыс. грн отпускных после увольнения, — декларация

Бывший руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в 2025 году задекларировал более 1,2 млн грн дохода и хранит на банковских счетах почти 7 млн грн. Значительную часть его финансовых активов составляют денежные средства и задолженность от компании, совладельцем которой он является вместе с братом.

Как пишет издание "Главком", со ссылкой на реестр деклараций, по сравнению с 2024 годом, когда доходы Ермака составляли 4 млн грн, в 2025 году они существенно уменьшились — до 1,27 млн грн.

Декларация Андрея Ермака

Декларация свидетельствует, что зарплата бывшего главы Офиса Президента составила 533,7 тыс. грн, компенсация за неиспользованный отпуск — 213,7 тыс. грн, а доходы от процентов — 528 тыс. грн. Кроме того, на банковских счетах Ермака хранится 6,99 млн грн, наличными — 3 тыс. долларов и 3 тыс. евро.

В декларации также указано 4,98 млн грн задолженности от ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп", владельцами которого являются сам Ермак и его брат Денис. Что касается недвижимости и транспорта, активы Ермака остались без изменений: он является владельцем киевской квартиры площадью 107,8 кв. м и автомобиля Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска.

Відео дня

Отставка Андрея Ермака — что об этом известно

Напомним, что 28 ноября 2025 года Президент Украины подписал указ, которым уволил Андрея Ермака с должности руководителя Офиса Президента Украины. Этим указом Ермак прекратил исполнение обязанностей на этой должности.

Причиной его увольнения стали обыски НАБУ и САП, проведенные 28 ноября. По словам нардепа Алексея Гончаренко, следователи проверяли якобы приказы Ермака по слежке за сотрудниками НАБУ и САП и возможное участие в коррупционных схемах Миндича. После обыска Ермак заявил, что полностью сотрудничает со следствием и предоставил детективам доступ к своему жилью.

Также Фокус писал, что Андрей Ермак до сих пор не получил подозрения от НАБУ и САП после обысков в его квартире, и журналист Михаил Ткач считает, что с большой долей вероятности это произойдет, когда антикоррупционные органы получат для этого достаточно оснований.

В общем, после отставки с должности главы ОП, Ермак возглавил новосозданный комитет Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ), который занимается защитой пострадавших от вооруженной агрессии против страны.