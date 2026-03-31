Колишній голова ОП Єрмак отримав понад 200 тис. грн відпускних після звільнення, — декларація

Колишній керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у 2025 році задекларував понад 1,2 млн грн доходу та зберігає на банківських рахунках майже 7 млн грн. Значну частину його фінансових активів становлять грошові кошти та заборгованість від компанії, співвласником якої він є разом із братом.

Як пише видання "Главком", із посиланням на реєстр декларацій, у порівнянні з 2024 роком, коли доходи Єрмака складали 4 млн грн, у 2025 році вони суттєво зменшилися – до 1,27 млн грн.

Декларація свідчить, що зарплата колишнього голови Офісу Президента становила 533,7 тис. грн, компенсація за невикористану відпустку – 213,7 тис. грн, а доходи від відсотків – 528 тис. грн. Крім того, на банківських рахунках Єрмака зберігається 6,99 млн грн, готівкою – 3 тис. доларів та 3 тис. євро.

У декларації також зазначено 4,98 млн грн заборгованості від ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп", власниками якого є сам Єрмак і його брат Денис. Що стосується нерухомості та транспорту, активи Єрмака залишилися без змін: він є власником київської квартири площею 107,8 кв. м та автомобіля Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 року випуску.

Відставка Андрія Єрмака — що про це відомо

Нагадаємо, що 28 листопада 2025 року Президент України підписав указ, яким звільнив Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента України. Цим указом Єрмак припинив виконання обов’язків на цій посаді.

Причиною його звільнення стали обшуки НАБУ та САП, проведені 28 листопада. За словами нардепа Олексія Гончаренка, слідчі перевіряли нібито накази Єрмака щодо стеження за працівниками НАБУ та САП і можливу участь у корупційних схемах Міндіча. Після обшуку Єрмак заявив, що повністю співпрацює зі слідством і надав детективам доступ до свого житла.

Також Фокус писав, що Андрій Єрмак досі не отримав підозри від НАБУ і САП після обшуків у його квартирі, і журналіст Михайло Ткач вважає, що з великою часткою вірогідності це станеться, коли антикорупційні органи здобудуть для цього достатньо підстав.

Загалом, після відставки з посади голови ОП, Єрмак очолив новостворений комітет Національної асоціації адвокатів України (НААУ), який займається захистом постраждалих від збройної агресії проти країни.