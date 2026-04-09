Перемирие между США и Ираном "дало шанс на прогресс" в переговорах между РФ и Украиной: в Москве сделали заявление

Достижение перемирия между США и Ираном "дало шанс на прогресс" в переговорном процессе по миру в Украине, заявили 9 апреля в Москве. Однако есть одно условие для этого.

Однако то, что дальше будет происходить, зависит от того, кого Вашингтон выберет представителем на переговорах с Тегераном. Об этом рассказал представитель Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошников в комментарии для российского издания "Известия".

Мирошников напомнил, что переговорный процесс по миру в Украине был остановлен из-за войны на Ближнем Востоке. Однако сейчас, когда между сторонами достигнуто перемирие, трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США могут возобновиться уже вскоре.

В Москве уверяют, что не станут препятствовать возобновлению этого процесса. Однако отмечают, что якобы на это могут повлиять следующие действия США в отношении Ирана.

"Для проведения переговоров в этом формате необходимо согласие трех сторон. Сейчас многое зависит от решения Соединенных Штатов, кто будет представлять их на переговорах с Ираном", — заявил Мирошников.

По его словам, если в переговорном процессе в Тегеране будут участвовать те же американские чиновники, что и в переговорах с Украиной и Россией, это может снова вызвать отсрочку новых встреч.

"Если это те же чиновники, то этот момент может быть несколько отсрочен, что в то же время не является кардинальным препятствием для продолжения или движения на переговорном треке по урегулированию в Украине", — сказал российский чиновник.

В то же время в Москве ожидают возможного прибытия американской делегации по вопросам войны в Украине уже вскоре.

Стоит заметить, что о готовности Украины к новым трехсторонним встречам по миру Владимир Зеленский заявлял еще в конце марта. По его словам, на пути новым переговорам стоит то, что россияне не хотят встречаться именно в США.

