Устойчивый мир или роковая ошибка: стоит ли Украине полагаться на гарантии безопасности от США

Пока в мирно-переговорном процессе по линии Украина-США-РФ продолжается пауза, официальный Киев проводит интенсивную работу с командой Трампа по гарантиям безопасности, заявляют на Банковой. Действительно ли американские обязательства, как считает президент Зеленский, могут стать ключом к установлению прочного мира, выяснял Фокус.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит предложения для усиления гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов. "Работаем сейчас очень предметно по документам с американской стороной. Как и договаривались, Украина готовит свои предложения, свое усиление документа о гарантиях безопасности", — отметил глава государства в вечернем обращении 6 апреля.

По его словам, именно гарантии безопасности являются ключом к реальному окончанию войны, к длительному миру и "вообще к такой политической и юридической ситуации, чтобы войну можно было закончить, и чтобы у людей было доверие к процессу".

Отдельно президент подчеркнул, что украинская команда фактически каждый день контактирует с американской стороной на разных уровнях, "чтобы результат был".

Кроме того, нынешний хозяин Банковой акцентировал, что сейчас крайне важно, чтобы партнеры слышали украинскую сторону, "и чтобы и в дальнейшем в переговорах мы двигались продуктивно".

"Сейчас много разочарования в дипломатии — и не только здесь — относительно войны России против Украины. Однако от всех участников дипломатического процесса зависит, что будет результатом и будет ли результат", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, в конце февраля руководитель Офиса президента (ОП) Кирилл Буданов в эфире телемарафона заявлял, что россияне согласились принять гарантии безопасности, которые Вашингтон предлагает Киеву. При этом несколько ранее, а конкретно 25 января на совместной пресс-конференции с лидерами Литвы и Польши в Вильнюсе Владимир Зеленский констатировал, что гарантии безопасности, согласованные с США и при участии европейских партнеров, "готовы на 100%", и Украина ждет лишь подтверждения даты и места подписания.

За счет чего Зеленский стремится усилить гарантии безопасности для Украины со стороны США

Исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов разделяет мнение президента Зеленского относительно того, что американские гарантии безопасности для Украины действительно являются ключом к устойчивому миру.

В частности, в разговоре с Фокусом эксперт отметил: "Гарантии США — это не просто ключ к миру, это критически важный, базовый документ для Украины. Если гарантии безопасности будут действенными, то есть, автоматически применены, то это действительно дает возможность надеяться на длительный мир. Без этого Россия обязательно нарушит все "мирные" договоренности. Напомню, что в феврале 2014 года между Украиной и Россией действовал целый ряд договоров, в том числе Большое соглашение о дружбе и стратегическом сотрудничестве, соглашение о делимитации и демаркации границ. Словом, было много действующих документов, в которых Россия признавала украинский статус Крыма и Севастополя. Однако, подобрав удобное для себя время, россияне наплевали на все эти соглашения с высоты кремлевских башен". С этой точки зрения, подчеркивает политолог, без гарантий безопасности, все остальные документы будут носить декларативный характер.

"Еще в конце прошлого года президент Финляндии Александер Стубб очень справедливо заметил, что, мол, гарантии безопасности для Украины будут действенными только тогда, когда собственно гаранты будут реально готовы воевать с Россией, в том числе на территории Украины. Учитывая это, я действительно убежден, что именно гарантии безопасности являются ключевым документом. Но вопрос заключается в том, что мы не знаем четкого и конкретного содержания этого документа. Например, Марко Рубио, который недавно поспорил с президентом Зеленским, сказал, что гарантии безопасности заключаются в военной составляющей — то есть в возможности вступления Соединенных Штатов в войну и это очень важный момент", — отмечает Александр Леонов.

Между тем, добавляет эксперт, кроме США свою готовность относительно гарантий безопасности для Украины и контингента, который будет размещен на ее территории, выражают и лидеры государств из так называемой коалиции желающих, с чем категорически не соглашается Россия.

Возвращаясь к свежему анонсу президента Владимира Зеленского о работе над усилением гарантий безопасности США для Украины, политолог акцентировал: "Думаю, усиление гарантий возможно, например, если будет достигнута договоренность о размещении на территории Украины военных баз США — так, как это происходит в Южной Корее. Однако, откровенно говоря, я не очень верю в этот подход, поскольку Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не собирается воевать за Украину. Кстати, все уже почему-то забыли о соглашении между Украиной и США о минеральных ископаемых. Ожидалось, что свою половину фонда американцы будут наполнять за счет военной помощи для Украины".

Зато де-факто, резюмирует Александр Леонов, Европа покупает для Украины американское оружие, "а Дональд Трамп, постоянно повторяя, что Украина уже получила помощи на $350 млрд о соглашении не вспоминает вообще при том, что Киев его по некоторым направлениям уже реализует".

Учитывая это, заключает эксперт, сейчас крайне важно, чтобы будущее соглашение об американских гарантиях безопасности для Украины не превратилось в конце концов в вышеупомянутое соглашение о минеральных ископаемых.

Какие три условия могут обеспечить действенность американских гарантий безопасности

Гораздо более скептическим относительно роли и веса американских гарантий безопасности для Украины является политолог Олег Постернак.

"Нынешние, мягко говоря, напряженные отношения между Вашингтоном и его европейскими союзниками по НАТО наглядно демонстрируют, что любые, даже очень хорошо выписанные и ратифицированные гарантии не являются стабильными, поскольку конъюнктура меняется и, например, Трампу сейчас выгодно совершать действия, которые противоречат обязательствам Соединенных Штатов Америки. И пока у власти в США находится Трамп, любой документ, любой переговорный трек и любые финальные обязательства не могут считаться стопроцентно стабильными. Это, кстати, уже очень многие страны Азии и Европы поняли и делают соответствующие выводы. Как бы там ни было, но об устойчивом мире, мы, апеллируя к вероятным гарантиям безопасности со стороны американской стороны, не можем говорить в принципе", — подчеркивает эксперт в разговоре с Фокусом.

В целом, убежден политолог, гарантии безопасности США для Украины могут действительно быть действенными только при нескольких условиях.

Первое условие: украинская дипломатия будет иметь широкий уровень поддержки в различных властных структурах США по примеру Израиля. "У Израиля есть масштабное лобби внутри Соединенных Штатов и поэтому, хочет Трамп или не хочет, он вступает в пользу Израиля в войну с Ираном. Будет ли он так действовать по отношению к Украине? Я очень и очень в этом неуверен, в том числе с учетом уровня личных отношений по линии Трамп-Зеленский, а также слабой прогнозируемости того, какими отношения между Украиной и США будут дальше при новых лидерах обоих государств", — аргументирует Олег Постернак.

Вторым условием политолог называет необходимость ратификации гарантий безопасности США для Украины на уровне Конгресса: "Хотя это неидеальное условие, но, тем не менее, оно обеспечит более широкий круг ответственности со стороны американской стороны".

Наконец третьим условием, которое может способствовать практической действенности гарантий безопасности США для официального Киева, считает эксперт, является широкое привлечение американского бизнеса в украинскую экономику, поскольку тогда Соединенным Штатам "действительно будет что терять и их посольство не будет бежать из Украины, как бежало на старте полномасштабной войны".

Даже три выше очерченные условия, по убеждению Олега Постернака, в принципе способны ощутимо скрепить украинско-американское партнерство и сегодня, и на будущее.