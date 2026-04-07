Сталий мир чи фатальна помилка: чи варто Україні покладатися на гарантії безпеки від США

Допоки у мирно-перемовному процесі по лінії Україна-США-РФ триває пауза, офіційний Київ проводить інтенсивну роботу з командою Трампа щодо гарантій безпеки, заявляють на Банковій. Чи дійсно американські зобов’язання, як вважає президент Зеленський, можуть стати ключем до встановлення тривалого миру, з’ясовував Фокус.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує пропозиції для посилення гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів. «Працюємо зараз дуже предметно по документах із американською стороною. Як і домовлялись, Україна готує свої пропозиції, своє посилення документа про гарантії безпеки», – зазначив глава держави у вечірньому зверненні 6 квітня.

За його словами, саме гарантії безпеки є ключем до реального закінчення війни, до тривалого миру та «взагалі до такої політичної та юридичної ситуації, щоб війну можна було закінчити, і щоб у людей була довіра до процесу».

Окремо президент підкреслив, що українська команда фактично кожен день контактує з американською стороною на різних рівнях, «щоб результат був».

Окрім того, нинішній господар Банкової акцентував, що наразі вкрай важливо, щоб партнери чули українську сторону, «і щоб і надалі у перемовинах ми рухалися продуктивно».

«Зараз багато зневіри у дипломатії – і не тільки тут – щодо війни Росії проти України. Однак від усіх учасників дипломатичного процесу залежить, що буде результатом та чи буде результат», – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці лютого керівник Офісу президента (ОП) Кирило Буданов в ефірі телемарафону заявляв, що росіяни погодилися прийняти гарантії безпеки, які Вашингтон пропонує Києву. При цьому дещо раніше, а конкретно 25 січня на спільній пресконференції з лідерами Литви та Польщі у Вільнюсі Володимир Зеленський констатував, що гарантії безпеки, узгоджені зі США та за участі європейських партнерів, «готові на 100%», і Україна чекає лише на підтвердження дати та місця підписання.

За рахунок чого Зеленський прагне посилити гарантії безпеки для України з боку США

Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов поділяє думку президента Зеленського відносно того, що американські гарантії безпеки для України дійсно є ключем до сталого миру.

Зокрема, у розмові з Фокусом експерт зазначив: «Гарантії США – це не просто ключ до миру, це критично важливий, базовий документ для України. Якщо гарантії безпеки будуть дієвими, тобто, автоматично застосовані, то це справді дає можливість сподіватися на тривалий мир. Без цього Росія обов’язково порушить усі «мирні» домовленості. Нагадаю, що в лютому 2014 року між Україною та Росією діяла ціла низка договорів, в тому числі Велика угода про дружбу та стратегічне співробітництво, угода про делімітацію та демаркацію кордонів. Словом, було багато діючих документів, у яких Росія визнавала український статус Криму та Севастополя. Однак, підібравши зручний для себе час, росіяни наплювали на усі ці угоди з висоти кремлівських башт». З цієї точки зору, підкреслює політолог, без гарантій безпеки, усі інші документи носитимуть декларативний характер.

«Ще наприкінці минулого року президент Фінляндії Александер Стубб дуже слушно зауважив, що, мовляв, гарантії безпеки для України будуть дієвими тільки тоді, коли власне гаранти будуть реально готовими воювати з Росією, в тому числі на території України. З огляду на це, я дійсно переконаний, що саме гарантії безпеки є ключовим документом. Але питання полягає в тому, що ми не знаємо чіткого та конкретного змісту цього документу. Наприклад, Марко Рубіо, який нещодавно посперечався з президентом Зеленським, сказав, що гарантії безпеки полягають у воєнній складовій – тобто у можливості вступу Сполучених Штатів у війну і це надзвичайно важливий момент», — зазначає Олександр Леонов.

Між тим, додає експерт, окрім США свою готовність щодо гарантій безпеки для України і контингенту, який буде розміщений на її території, висловлюють і лідери держав з так званої коаліції охочих, з чим категорично не погоджується Росія.

Повертаючись до свіжого анонсу президента Володимира Зеленського щодо роботи над посиленням гарантій безпеки США для України, політолог акцентував: «Гадаю, посилення гарантій можливе, приміром, якщо буде досягнута домовленість про розміщення на території України воєнних баз США – так, як це відбувається у Південній Кореї. Однак, відверто кажучи, я не дуже вірю в цей підхід, оскільки Дональд Трамп неодноразово заявляв, що не збирається воювати за Україну. До речі, всі вже чомусь забули про угоду між Україною та США про мінеральні копалини. Очікувалося, що свою половину фонду американці наповнюватимуть за рахунок військової допомоги для України».

Натомість де-факто, резюмує Олександр Леонов, Європа купує для України американську зброю, «а Дональд Трамп, повсякчас повторюючи, що Україна вже отримала допомоги на $350 млрд про угоду не згадує взагалі при тому, що Київ її по деяким напрямкам вже реалізує».

З огляду на це, підсумовує експерт, наразі вкрай важливо, щоб майбутня угода про американські гарантії безпеки для України не перетворилася зрештою на вищезгадану угоду про мінеральні копалини.

Які три умови можуть забезпечити дієвість американських гарантій безпеки

Набагато більш скептичним щодо ролі та ваги американських гарантій безпеки для України є політолог Олег Постернак.

«Нинішні, м’яко кажучи, напружені відносини між Вашингтоном та його європейськими союзниками по НАТО наочно демонструють, що будь-які, навіть дуже добре виписані і ратифіковані гарантії не являються стабільними, оскільки кон’юнктура змінюється і, наприклад, Трампу зараз вигідно вчиняти дії, які суперечать зобов’язанням Сполучених Штатів Америки. І допоки при владі у США знаходиться Трамп, будь-який документ, будь-який перемовний трек і будь-які фінальні зобов’язання не можуть вважатися стовідсотково стабільними. Це, до речі, вже дуже багато країн Азії та Європи зрозуміли і роблять відповідні висновки. Хай там як, але про сталий мир, ми, апелюючи до ймовірних гарантій безпеки з боку американської сторони, не можемо говорити в принципі», - підкреслює експерт у розмові з Фокусом.

Загалом, переконаний політолог, безпекові гарантії США для України можуть дійсно бути дієвими лише за кількох умов.

Перша умова: українська дипломатія матиме широкий рівень підтримки в різних владних структурах США за прикладом Ізраїлю. «У Ізраїлю є масштабне лобі всередині Сполучених Штатів і тому, хоче Трамп чи не хоче, він вступає на користь Ізраїлю у війну з Іраном. Чи буде він так діяти по відношенню до України? Я дуже і дуже в цьому невпевнений, в тому числі з урахуванням рівня особистих відносин по лінії Трамп-Зеленський, а також слабку прогнозованість того, якими відносини між Україною та США будуть далі за нових лідерів обох держав», — аргументує Олег Постернак.

Другою умовою політолог називає необхідність ратифікації гарантій безпеки США для України на рівні Конгресу: «Хоча це неідеальна умова, але, тим не менше, вона забезпечить більш широке коло відповідальності з боку американської сторони».

Зрештою третьою умовою, яка може сприяти практичній дієвості безпекових гарантій США для офіційного Києва, вважає експерт, є широке залучення американського бізнесу в українську економіку, позаяк тоді Сполученим Штатам «дійсно буде що втрачати і їхнє посольство не тікатиме з України, як тікало на старті повномасштабної війни».

Навіть три вище окреслені умови, на переконання Олега Постернака, в принципі здатні відчутно скріпити українсько-американське партнерство і сьогодні, і на майбутнє.