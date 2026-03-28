Украина готова к переговорам: Зеленский назвал главную преграду для трехсторонних встреч

На пути переговоров в трехстороннем формате стоит нежелание россиян встречаться именно в Соединенных Штатах. Американцы пока не выезжают из своей страны из-за ситуации с безопасностью, пояснил украинский президент.

Украинская сторона готова к продолжению встреч в трехстороннем формате с США и Россией в любой стране. Об этом заявил глава украинского государства Владимир Зеленский.

Впрочем, по его словам, РФ может вести переговоры везде, но только не в Америке, однако из-за войны на Ближнем Востоке официальная переговорная команда Вашингтона из-за мер безопасности пока не покидает страну.

"Мы работаем над тем, чтобы встречи были, чтобы они прошли в Европе — Турции, Швейцарии — или где угодно", — подчеркнул президент Украины, добавив, что Киев готов к встречам и на Ближнем Востоке также.

Переговоры об окончании российско-украинской войны

19 марта президент Украины Владимир Зеленский объявил о возобновлении переговорного процесса по завершению войны и сообщил о подготовке новой встречи украинской делегации с США в ближайшее время.

Відео дня

20 марта спикер российского президента Дмитрий Песков сообщал, что переговоры между Киевом и Вашингтоном пройдут в США без участия РФ. Впрочем, в Кремле, отметил он, надеются на возобновление переговоров в трехстороннем формате уже в ближайшее время.

25 марта помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Соединенные Штаты Америки проинформировали РФ о ходе переговоров, которые прошли во Флориде.

Владимир Зеленский тогда же заявлял о важном условии США относительно гарантий безопасности в обмен на уступки на Донбассе. По его словам, Вашингтон якобы готов согласовать гарантии после вывода украинских войск из региона.

Однако госсекретарь Марко Рубио опроверг слова Владимира Зеленского об обязательном требовании вывода украинских войск с территории Донбасса.