Україна готова до переговорів: Зеленський назвав головну перепону для тристоронніх зустрічей

На заваді перемовин у тристоронньому форматі стоїть небажання росіян зустрічатися саме у Сполучених Штатах. Адже американці поки що не виїжджають зі своєї країни через ситуацію з безпекою, пояснив український президент.

Українська сторона готова до продовження зустрічей у тристоронньому форматі з США та Росією у будь-якій країні. На цьому наголосив глава української держави Володимир Зеленський.

Утім, за його словами, РФ може вести переговори всюди, але тільки не в Америці, натомість через війну на Близькому Сході офіційні переговорна команда Вашингтону через заходи безпеки наразі не покидає країни.

"Ми працюємо над тим, щоб зустрічі були, щоб вони пройшли у Європі – Туреччині, Швейцарії – чи будь-де", — наголосив президент України, додавши, що Київ готовий до зустрічей і на Близькому Сході також.

19 березня президент України Володимир Зеленський оголосив про відновлення переговорного процесу щодо завершення війни та повідомив про підготовку нової зустрічі української делегації зі США найближчим часом.

20 березня речник російського президента Дмитро Пєсков повідомляв, що переговори між Києвом та Вашингтоном відбудуться у США без участі РФ. Утім, у Кремлі, зазначив він, сподіваються на поновлення переговорів у тристоронньому форматі вже найближчим часом.

25 березня помічник російського президента Юрій Ушаков розповів, що Сполучені Штати Америки поінформували РФ про хід переговорів, які пройшли у Флориді.

Володимир Зеленський тоді ж заявляв про важливу умову США щодо гарантій безпеки в обмін на поступки на Донбасі. За його словами, Вашингтон нібито готовий узгодити гарантії після виведення українських військ із регіону.

Натомість держсекретар Марко Рубіо спростував слова Володимира Зеленського про обов'язкову вимогу виведення українських військ з території Донбасу.