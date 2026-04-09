Перемир'я між США та Іраном "дало шанс на прогрес" у переговорах між РФ та Україною: у Москві зробили заяву

Досягнення перемир'я між США та Іраном "дало шанс на прогрес" у переговорному процесі щодо миру в Україні, заявили 9 квітня у Москві. Проте є одна умова для цього.

Однак те, що далі буде відбуватися, залежить від того, кого Вашингтон обере представником на переговорах з Тегераном. Про це розповів представник Міністерства закордонних справ РФ Родіон Мірошников у коментарі для російського видання "Известия".

Мірошников нагадав, що переговорний процес щодо миру в Україні був зупинений через війну на Близькому Сході. Проте зараз, коли між сторонами досягнуто перемир'я, тристоронні переговори між Україною, Росією та США можуть відновитися вже незабаром.

У Москві запевняють, що не стануть перешкоджати відновленню цього процесу. Проте зазначають, що нібито на це можуть вплинути наступні дії США щодо Ірану.

Відео дня

"Для проведення переговорів у цьому форматі необхідна згода трьох сторін. Зараз багато що залежить від рішення Сполучених Штатів, хто представлятиме їх на переговорах з Іраном", — заявив Мірошников.

За його словами, якщо у переговорному процесі у Тегерані братимуть участь ті ж американські чиновники, що й у переговорах з Україною та Росією, це може знову спричинити відтермінування нових зустрічей.

"Якщо це ті самі посадовці, то цей момент може бути дещо відстрочений, що водночас не є кардинальною перешкодою для продовження або руху на переговорному треку щодо врегулювання в Україні", — сказав російський чиновник.

Водночас у Москві очікують на можливе прибуття американської делегації щодо питань війни в Україні вже незабаром.

Варто зауважити, що про готовність України до нових тристоронніх зустрічей щодо миру Володимир Зеленський заявляв ще наприкінці березня. За його словами, на заваді новим переговорам стоїть те, що росіяни не хочуть зустрічатися саме у США.

Нагадаємо, 7 квітня Фокус з'ясовував, чи варто Україні покладатися на гарантії безпеки від США.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна звернулася до США щодо перемир'я з РФ на Великдень.