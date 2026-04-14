"Он был моим другом": Трамп прокомментировал поражение Орбана на выборах в Венгрии, — СМИ

Президент США Дональд Трамп прокомментировал результаты выборов в Венгрии и оценил политическую деятельность премьер-министра Виктора Орбана. Он заявил, что считает Орбана своим другом и положительно отозвался о его подходе к миграционной политике.

Так, в интервью итальянской газете Corriere della Sera, он рассказал, что поддерживает дружеские отношения с Виктором Орбаном и высоко оценивает его политическую деятельность. По словам Трампа, Орбан является "хорошим человеком", который эффективно справился с миграционными вызовами и смог не допустить массового наплыва мигрантов в Венгрию.

Кроме того, американский президент подчеркнул, что считает такой подход успешным и поставил его в пример другим европейским странам. И все же он добавил, что его оценка Орбана не связана с политическими выборами или внешними обстоятельствами, а базируется на личном отношении и многолетнем знакомстве.

"Это не были мои выборы, но он был моим другом, хорошим человеком. Он хорошо справился с иммиграцией. Он не позволил людям приехать и разрушить его страну, как это произошло в Италии", — ответил Трамп на вопрос журналистов.

Отдельно Трамп раскритиковал подход европейских стран к миграционной политике и заявил, что, по его убеждению, Европа "подтачивает сама себя" из-за внутренних решений в сфере миграции и энергетики. Он также обратил внимание на высокие цены на энергоносители в Европе и выразил мнение, что регион слишком зависит от внешних решений в вопросе энергетической безопасности.

Напомним, что накануне выборов в Венгрии президент США Дональд Трамп призвал венгров поддержать премьер-министра Виктора Орбана и его партию. Он заявил, что разделяет с Орбаном общие ценности и политические приоритеты, а также назвал его сильным лидером с опытом. Трамп отдельно отметил его политику по защите границ и борьбе с нелегальной миграцией. Также американский президент обратил внимание на развитие экономических отношений между США и Венгрией при правительстве Орбана и положительно оценил сотрудничество между странами.

Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс, который активно поддерживал Орбана во время выборов, был "расстроен" результатами, но не слишком удивлен поражением фаворита.

Фокус писал, что поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах могло помешать ощутимому удару по европейской стратегии президента США Дональда Трампа, в частности его подходу к отношениям с Россией.