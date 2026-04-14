"Він був моїм другом": Трамп прокоментував поразку Орбана на виборах в Угорщині, — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп прокоментував результати виборів в Угорщині та оцінив політичну діяльність прем’єр-міністра Віктора Орбана. Він заявив, що вважає Орбана своїм другом і позитивно відгукнувся про його підхід до міграційної політики.

Так, в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera, він розповів, що підтримує дружні відносини з Віктором Орбаном і високо оцінює його політичну діяльність. За словами Трампа, Орбан є "доброю людиною", яка ефективно впоралася з міграційними викликами та змогла не допустити масового напливу мігрантів до Угорщини.

Крім того, американський президент наголосив, що вважає такий підхід успішним і поставив його у приклад іншим європейським країнам. Та все ж він додав, що його оцінка Орбана не пов’язана з політичними виборами чи зовнішніми обставинами, а базується на особистому ставленні та багаторічному знайомстві.

"Це не були мої вибори, але він був моїм другом, хорошою людиною. Він добре впорався з імміграцією. Він не дозволив людям приїхати та зруйнувати його країну, як це сталося в Італії", — відповів Трамп на запитання журналістів.

Окремо Трамп розкритикував підхід європейських країн до міграційної політики та заявив, що, на його переконання, Європа "підточує сама себе" через внутрішні рішення у сфері міграції та енергетики. Він також звернув увагу на високі ціни на енергоносії в Європі та висловив думку, що регіон надто залежить від зовнішніх рішень у питанні енергетичної безпеки.

Нагадаємо, що напередодні виборів в Угорщині президент США Дональд Трамп закликав угорців підтримати прем’єр-міністра Віктора Орбана та його партію. Він заявив, що поділяє з Орбаном спільні цінності та політичні пріоритети, а також назвав його сильним лідером із досвідом. Трамп окремо відзначив його політику щодо захисту кордонів і боротьби з нелегальною міграцією. Також американський президент звернув увагу на розвиток економічних відносин між США та Угорщиною за уряду Орбана та позитивно оцінив співпрацю між країнами.

Крім того, віце-президент США Джей Ді Венс, який активно підтримував Орбана під час виборів, був "засмучений" результатами, але не надто здивований поразкою фаворита.

Фокус писав, що поразка прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на виборах могла завадати відчутного удару по європейській стратегії президента США Дональда Трампа, зокрема його підходу до відносин із Росією.