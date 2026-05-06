"Мы открыты": Захарова после массированных атак РФ сделала заявление о переговорах с Украиной

В Министерстве иностранных дел России заявили, что они якобы готовы к переговорам с Украиной и не отказывается от них, но США сейчас заняты из-за ситуации на Ближнем востоке.

Об этом сказала представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова, цитирует ее агенство "ТАСС".

"Безусловно, мы открыты, как всегда это подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат", — заявила она.

Но пресс-секретарь снова подчеркнула, что чиновники США, которые занимаются переговорным треком по Украине, якобы сейчас полностью заняты из-за ситуации на Ближнем Востоке.

"Но еще раз говорю: мы со своей стороны от концепции переговорного процесса, контактов, осуществления встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, не отказывались", — сказала Захарова.

Напомним, что Зеленский констатировал, что Россия сорвала режим прекращения огня. Российские оккупационные войска, несмотря на объявленный Украиной режим прекращения огня, продолжили обстрелы украинских территорий. В течение суток 6 мая оккупанты совершили почти 30 штурмовых действий, нанесли более 20 авиационных ударов с применением более 70 авиабомб.

Также утром 6 мая глава МИД Андрей Сибига отреагировал на атаки ВС РФ, которые произошли в ответ на предложение прекращения огня, которое должно было начаться 6 мая.

5 мая Кирилл Буданов заявил, что Украина может продлить перемирие с РФ дольше 9 мая.