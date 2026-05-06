"Ми відкриті": Захарова після масованих атак РФ зробила заяву щодо переговорів з Україною

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що вони нібито готові до переговорів з Україною і не відмовляється від них, але США зараз зайняті через ситуацію на Близькому сході.

Про це сказала представниця російського дипломатичного відомства Марія Захарова, цитує її агенство "ТАСС".

"Безумовно, ми відкриті, як завжди це підкреслювало російське керівництво, до переговорного процесу, до контактів, які матимуть реальний ефект, реальний результат", — заявила вона.

Але речниця знову наголосила, що посадовці США, які займаються переговорним треком щодо України, нібито зараз повністю зайняті через ситуацію на Близькому Сході.

"Але ще раз говорю: ми зі свого боку від концепції переговорного процесу, контактів, здійснення зустрічей, які були б націлені на заявлений нами результат, не відмовлялися", — сказала Захарова.

Нагадаємо, що Зеленський констатував, що Росія зірвала режим припинення вогню. Російські окупаційні війська, попри оголошений Україною режим припинення вогню, продовжили обстріли українських територій. Впродовж доби 6 травня окупанти здійснили майже 30 штурмових дій, завдали понад 20 авіаційних ударів із застосуванням більш ніж 70 авіабомб.

Також зранку 6 травня глава МЗС Андрій Сибіга відреагував на атаки ЗС РФ, які стались у відповідь на пропозицію припинення вогню, яке мало початись 6 травня.

5 травня Кирило Буданов заявив, що Україна може продовжити перемир'я з РФ довше 9 травня.