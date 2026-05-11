"Вкладывают тему капитуляции Украины": политолог объяснил, что означает изменение риторики Путина о Зеленском

Последние заявления российского диктатора Владимира Путина могут свидетельствовать как о его изменениях как минимум в публичном поле в отношении как к Украине и процессу завершения войны, так и к президенту Владимиру Зеленскому.

Самое главное изменение риторики Путина касается предположения возможности встречи с главой Украины не только в Москве, но и в какой-то третьей стране. Это в комментарии "24 Каналу" объяснил политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Кроме того, одним из самых громких последних заявлений кремлевского диктатора стала фраза о приближении завершения войны. По мнению Чаленко, это "риторический прием".

"Путин, а также российские политики сейчас тенденциозно его используют, и он направлен на синхронизацию этой риторики с тем, что говорит Дональд Трамп", — отметил политолог.

Также эксперт обратил внимание на то, что Путин заговорил о Зеленском как о "господине". Однако при этом важным нюансом является то, что глава Кремля не сказал, что Владимир Зеленский является президентом, что свидетельствует о продолжении соблюдения россиянами своей линии.

Однако РФ таки ослабила позиции, в частности в вопросе возможности привлечения европейских представителей к урегулированию войны. Ранее россияне выступали против любых подобных решений.

"Россия все же ослабила позиции относительно возможности привлечения к переговорам третьих сторон. Путин в этом контексте вспомнил экс-канцлера Германии Герхарда Шредера", — добавил Чаленко.

Россияне "вкладывают тему капитуляции Украины"

Еще один нюанс новых заявлений главы Кремля касается сохранения условия о встрече лидеров. Путин подчеркнул важность полного формирования текста мирного договора или соглашения на тот момент.

"Однако россияне и здесь вкладывают тему капитуляции Украины. И встреча Зеленского с Путиным в понимании россиян — это некий церемониальный шаг для того, чтобы поставить точку", — считает политолог.

По мнению эксперта, Украина взамен видит необходимость встречи глав сторон для того, чтобы сдвинуть вопрос с мертвого места и быстрее добиться результатов на пути к миру.

