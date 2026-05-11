"Вкладають тему капітуляції України": політолог пояснив, що означає зміна риторики Путіна про Зеленського

Останні заяви російського диктатора Володимира Путіна можуть свідчити як про його зміни щонайменше у публічному полі у ставленні як до України і процесу завершення війни, так і до президента Володимира Зеленського.

Найголовніша зміна риторики Путіна стосується припущення можливості зустрічі з главою України не лише у Москві, а й у якійсь третій країні. Це у коментарі "24 Каналу" пояснив політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

Окрім того, однією з найгучніших останніх заяв кремлівського диктатора стала фраза про наближення завершення війни. На думку Чаленка, це "риторичний прийом".

"Путін, а також російські політики зараз тенденційно його використовують, і він спрямований на синхронізацію цієї риторики з тим, що говорить Дональд Трамп", — зауважив політолог.

Також експерт звернув увагу на те, що Путін заговорив про Зеленського як про "пана". Однак при цьому важливим нюансом є те, що глава Кремля не сказав, що Володимир Зеленський є президентом, що свідчить про продовження дотримання росіянами своєї лінії.

Проте РФ таки послабила позиції, зокрема у питанні можливості залучення європейських представників до врегулювання війни. Раніше росіяни виступали проти будь-яких подібних рішень.

"Росія все ж таки послабила позиції щодо можливості долучення до переговорів третіх сторін. Путін у цьому контексті згадав ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера", — додав Чаленко.

Росіяни "вкладають тему капітуляції України"

Ще один нюанс нових заяв глави Кремля стосується збереження умови щодо зустрічі лідерів. Путін підкреслив важливість цілковитого формування тексту мирного договору або угоди на той момент.

"Однак росіяни і тут вкладають тему капітуляції України. І зустріч Зеленського з Путіним у розумінні росіян – це певний церемоніальний крок для того, щоб поставити крапку", — вважає політолог.

На думку експерта, Україна натомість вбачає необхідність зустрічі глав сторін для того, щоб зрушити питання з мертвого місця і швидше домогтися результатів на шляху до миру.

