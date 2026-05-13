Можно будет "продать" в РФ: в ОП объяснили идею "аэропортового перемирия"

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что идея так называемого "аэропортового перемирия" может быть выгодной для России, и там ее можно будет "продать".

Подобное решение может открыть еще одну отдельную переговорную площадку для обсуждения вопросов безопасности, а в будущем может позволить выйти на некоторые нужные решения. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Подоляка, сделанное в эфире телемарафона.

Украина высказывает идею заключения перемирия в авиации и хочет, чтобы Европа помогла достичь договоренностей с Москвой по этому вопросу. Согласование предложения означало бы прекращение взаимных ударов по аэропортам.

По мнению Михаила Подоляка, Кремль может быть заинтересован в таком формате договоренностей.

"Это можно будет "продать" в РФ: сказать, что мы говорим не о воздушном перемирии, а о перемирии, которое позволит не иметь проблем в аэропортах для вас", — пояснил чиновник.

Відео дня

Украина выдвигает идею "аэропортового перемирия" с РФ: что известно

На днях министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал в комментарии изданию Politico, что Украина предлагает установить "аэропортовое перемирие" с РФ. Чиновник пояснил, что Киев хочет, чтобы европейские лидеры стали посредниками в этих договоренностях.

Издание писало, что достижение таких договоренностей означало бы заключение "ограниченного соглашения" между Киевом и Москвой о воздержании от атак на аэропорты. Сибига высказывал мнение, что Москва могла бы пойти на такое соглашение из-за того, что крупные российские аэропорты стали уязвимыми на фоне обстрелов.

Напомним, 12 мая Фокус выяснял, реально ли Украине и России прекратить взаимные удары по аэропортам.

Ранее в аэропорту Львова назвали условие для возобновления работы.