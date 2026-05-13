Можна буде "продати" в РФ: в ОП пояснили ідею "аеропортового перемир'я"

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, що ідея так званого "аеропортового перемир'я" може бути вигідною для Росії, і там її можна буде "продати".

Подібне рішення може відкрити ще один окремий переговорний майданчик для обговорення безпекових питань, а у майбутньому може дозволити вийти на деякі потрібні рішення. Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Подоляка, зроблену в етері телемарафону.

Україна висловлює ідею укладення перемир'я в авіації і хоче, щоб Європа допомогла досягти домовленостей з Москвою щодо цього питання. Узгодження пропозиції означало б припинення взаємних ударів по аеропортах.

На думку Михайла Подоляка, Кремль може бути зацікавленим у такому форматі домовленостей.

"Це можна буде "продати" в РФ: сказати, що ми говоримо не про повітряне перемир'я, а про перемир'я, яке дозволить не мати проблем в аеропортах для вас", — пояснив посадовець.

Днями міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів у коментарі виданню Politico, що Україна пропонує встановити "аеропортове перемир'я" із РФ. Посадовець пояснив, що Київ хоче, аби європейські лідери стали посередниками у цих домовленостях.

Видання писало, що досягнення таких домовленостей означало б укладення "обмеженої угоди" між Києвом та Москвою щодо утримання від атак на аеропорти. Сибіга висловлював думку, що Москва могла б піти на таку угоду через те, що великі російські аеропорти стали вразливими на тлі обстрілів.

