Кто будет представлять Европу: Зеленский обсудил кандидатуру переговорщика с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем Евросовета Антониу Коштой кандидатуру переговорщика с Россией.

Политики обсуждали процесс переговоров и евроинтеграцию Украины. По мнению главы государства, что Европа должна быть в переговорах. Об этом украинский президент сообщил по итогам разговора с руководителем Европейского совета.

"Одновременно видим, что Европа должна быть в переговорах. Важно, чтобы она имела сильный голос и присутствие в этом процессе, и следует определить, кто будет представлять именно Европу", — заявил Зеленский.

Напомним, что ранее именно Кошта поднял тему назначения переговорщика с Россией от Евросоюза, который бы обсуждал с Кремлем окончание войны в Украине. Председатель Европейского Совета Антониу Кошта считает, что у Европейского Союза есть потенциал для переговоров с РФ. По его словам, такое развитие событий поддерживает и президент Украины Владимир Зеленский.

Позиция России относительно участия ЕС в переговорах

Сначала 14 мая Кремль отверг намерение европейских стран стать посредниками в переговорах между Киевом и Москвой. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что сейчас посредниками являются только США, а европейцы якобы "не хотят и не могут" ими быть.

Но 17 мая позиция Кремля стала несколько иной. Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что якобы Москва заинтересована в попытках наладить диалог с ЕС по Украине.

Пресс-секретарь Путина уточнил, что эта инициатива отвечает российским интересам, ведь Москва якобы не была инициатором прекращения диалога с Европой и сейчас заинтересована в попытках вернуться к общению. Песков надеется, что в Европе "все-таки будет преобладать такой практический подход, и это получит какое-то реальное воплощение"