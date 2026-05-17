Хто буде представляти Європу: Зеленський обговорив кандидатуру переговорника з Росією

Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою Євроради Антоніу Коштою кандидатуру переговорника з Росією.

Політики обговорювали процес перемовин та євроінтеграцію України. На думку глави держави, що Європа має бути в перемовинах. Про це український президент повідомив за підсумками розмови із керівником Європейської ради.

"Одночасно бачимо, що Європа має бути в переговорах. Важливо, щоб вона мала сильний голос і присутність у цьому процесі, і слід визначити, хто представлятиме саме Європу", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що раніше саме Кошта порушив тему призначення переговорника з Росією від Євросоюзу, який би обговорював із Кремлем закінчення війни в Україні. Голова Європейської Ради Антоніу Кошта вважає, що у Європейського Союзу є потенціал для переговорів з РФ. За його словами, такий розвиток подій підтримує й президент України Володимир Зеленський.

Позиція Росії щодо участі ЄС у переговорах

Спочатку 14 травня Кремль відкинув намір європейських країн стати посередниками в перемовинах між Києвом і Москвою. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що наразі посередниками є лише США, а європейці нібито "не хочуть і не можуть" ними бути.

Але 17 травня позиція Кремля стала дещо іншою. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що нібито Москва зацікавлена у спробах налагодити діалог з ЄС щодо України.

Прессекретар Путіна уточнив, що ця ініціатива відповідає російським інтересам, адже Москва нібито не була ініціатором припинення діалогу з Європою і зараз зацікавлена у спробах повернутися до спілкування. Пєсков сподівається, що в Європі "все-таки переважатиме такий практичний підхід, і це набуде якогось реального втілення"