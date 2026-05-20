Среди норм нового Гражданского кодекса была статья, скопированная из ГК РФ: ее убрали, — юрист

В проект нового Гражданского кодекса была добавлена статья, которая была скопирована из Гражданского кодекса России. Сейчас эта норма была убрана из проекта.

Проект нового Гражданского кодекса несколько раз подавался в Верховную Раду, пройдя несколько первых чтений. Об этом заявил юрист, кандидат юридических наук Дмитрий Кирилюк во время пресс-конференции с участием общественных активистов 20 мая, передает корреспондентка hromadske.

"Одним из таких "багов" была статья с символическим номером 1917, которая содержалась в книге № 9. Когда мы ее прочитали, мы не поверили своим глазам. Читаем, читаем — и где-то мы такое видели. Эта статья предусматривала реформу нотариата по модели одной интересной страны. Только одна страна имела такую модель, как там была указана, — Российская Федерация", — уверяет Кирилюк.

В то же время он отметил, что статья 1917 была скопирована "слово в слово". Во время второго перепредставления нового Гражданского кодекса эту статью полностью убрали из кодекса.

Ранее соавтор новой редакции Гражданского кодекса, доцент кафедры гражданского права КНУ имени Тараса Шевченко Михаил Хоменко объяснил, что новый Гражданский кодекс Украины может запретить регистрацию торговых марок вроде "Буча Комбуча", "Бахмут" или "Призрак Киева". По его словам, это часть борьбы с коммерциализацией трагедий и войны.

Недавно в сети распространились слухи о якобы разрешении браков с 14 лет в новом Гражданском кодексе, однако в парламенте это опровергли. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в принятом в первом чтении законопроекте №15150 такой нормы нет. Он также опроверг информацию о якобы запрете развода во время беременности или после рождения ребенка, а также пояснил, что нормы о помолвке уже существуют в действующем законодательстве.

Ранее Фокус писал, что проект нового Гражданского кодекса Украины предлагает в исключительных случаях разрешить брак с 14 лет, однако решение будет приниматься исключительно судом.

Более того, издание BBC писало, что новый проект Гражданского кодекса предусматривает, что брак может считаться недействительным, если один из супругов меняет пол. В целом, соответствующее распоряжение вступает в силу со дня регистрации смены пола и не требует обращения в суд.