Серед норм нового Цивільного кодексу була стаття, скопійована з ЦК РФ: її прибрали, — юрист

До проєкту нового Цивільного кодексу була додана стаття, яка була скопійована з Цивільного кодексу Росії. Наразі ця норма була прибрана з проєкту.

Проєкт нового Цивільного кодексу декілька разів подавався до Верховної РАди, пройшовши кілька перших читань. Про це заявив юрист, кандидат юридичних наук Дмитро Кирилюк під час пресконференції за участі громадських активістів 20 травня, передає кореспондентка hromadske.

"Одним із таких "багів" була стаття із символічним номером 1917, яка містилася в книзі № 9. Коли ми її прочитали, ми не повірили своїм очам. Читаємо, читаємо — і десь ми таке бачили. Ця стаття передбачала реформу нотаріату на модель однієї цікавої країни. Тільки одна країна мала таку модель, як там була зазначена, — Російська Федерація", — запевняє Кирилюк.

Водночас він наголосив, що стаття 1917 була скопійована "слово в слово". Під час другого переподання нового Цивільного кодексу цю статтю повністю прибрали з кодексу.

Раніше співавтор нової редакції Цивільного кодексу, доцент кафедри цивільного права КНУ імені Тараса Шевченка Михайло Хоменко пояснив, що новий Цивільний кодекс України може заборонити реєстрацію торговельних марок на кшталт "Буча Комбуча", "Бахмут" чи "Привид Києва". За його словами, це частина боротьби з комерціалізацією трагедій та війни.

Нещодавно у мережі поширились чутки про нібито дозвіл шлюбів із 14 років у новому Цивільному кодексі, однак у парламенті це спростували. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що в ухваленому в першому читанні законопроєкті №15150 такої норми немає. Він також спростував інформацію про нібито заборону розлучення під час вагітності або після народження дитини, а також пояснив, що норми про заручини вже існують у чинному законодавстві.

Ба більше, видання BBC писало, що новий проєкт Цивільного кодексу передбачає, що шлюб може вважатися недійсним, якщо один із подружжя змінює стать. В цілому, відповідне розпорядження набирає чинності з дня реєстрації зміни статі та не потребує звернення до суду.