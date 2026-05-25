Вера россиян в "правильный курс" Путина рухнула: появилось новое социологическое исследование

Российскоеобщество погружается в глубокий кризис. Ведь доверие россиян к власти обвалилось до критических 10,5%.

Этому способствуют репрессии и социально-экономические проблемы, которые все сильнее влияют на общественные настроения в РФ. Об этом говорится в новом социологическом исследовании "Отношение к президенту РФ", которое было проведено "Украинским социологическим порталом" (USP) в мае 2026 года.

"В целом результаты исследования демонстрируют постепенное накопление общественного раздражения в России из-за экономических проблем, ограничения свобод, репрессивные практики и усталость от войны. При этом значительная часть населения продолжает избегать открытых ответов на политические вопросы", — говорится в сообщении.

По данным майского опроса компании USP, вера в "правильный курс" РФ обвалилась с 36,2% до критических 10,5%. Зато 81,7% считают движение страны ошибочным, а 84% возлагают личную ответственность за масштабные пожары и аварии 2026 года непосредственно на Путина.

Главными триггерами раздражения стали блокировка Telegram и ограничения интернета (51,4%), стремительный рост цен (45,2%) и удары украинских БПЛА и ракет по объектам в РФ (31,2%).

Кроме того, 73,8% граждан заявили, что жить в России стало опасно, а государственной пропаганде больше не верят 59,2% опрошенных.

Также россияне в контексте войны чаще всего упоминают высокий уровень коррупции в военных структурах (39,9%), смерть на "СВО" (37,2%), страх за собственную безопасность и безопасность близких (34,4%), а также обстрелы территории РФ (33,1%).

Кроме того, для граждан РФ экономические факторы также остаются определяющими.

"63,8% респондентов связывают свое недоверие к власти с низким качеством жизни и социальной незащищенностью, 57,7% — с ощущением общего упадка страны", — говорится в исследовании.

Также в контексте пожара в Туапсе россияне раскритиковали действия властей по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 2026 году. В частности, 56,5% опрошенных заявили, что власть действовала неэффективно или продемонстрировала полную некомпетентность. Положительно оценили действия федеральной и региональной власти только 14,2%.

"В то же время абсолютное большинство — 84% — возлагают основную ответственность за катастрофы и пожары 2026 года лично на Владимира Путина. Также значительная часть респондентов указывает на ответственность профильных министерств, МЧС РФ, надзорных органов и правительства в целом", — говорится в исследовании.

Исследование было проведено компанией "USP" 1-6 мая 2026 года. В частности, это был стандартный телефонный опрос (CATI), а также замаскированный под маркетинговое исследование. Опросили около 2000 респондентов в населенных пунктах и регионах РФ в международно признанных пределах.

Напомним, что российский философ и идеолог рашизма Александр Дугин, предложил выдавать мобильный интернет россиянам, например, за хорошее поведение.

В сентябре 2025 года глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова назвала интернет "недружественной" для России сетью. По ее словам, связь с "глобальной паутиной" делает ресурсы государственных органов уязвимыми к кибератакам.

Также после блокировки Telegram РФ оказалась на предпоследнем месте в рейтинге свободы интернета.