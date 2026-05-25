Віра росіян у "правильний курс" Путіна рухнула: з'явилося нове соціологічне дослідження

﻿Російське суспільство занурюється у глибоку кризу. Адже довіра росіян до влади обвалилася до критичних 10,5%.

Цьому сприяють репресії та соціально-економічні проблеми, що дедалі сильніше впливають на суспільні настрої в РФ. Про це йдеться у новому соціологічному дослідженні "Ставлення до президента РФ", яке було проведено "Українським соціологічним порталом" (USP) у травні 2026 року.

"Загалом результати дослідження демонструють поступове накопичення суспільного роздратування в Росії через економічні проблеми, обмеження свобод, репресивні практики та втому від війни. При цьому значна частина населення продовжує уникати відкритих відповідей на політичні питання", — йдеться у повідомленні.

За даними травневого опитування компанії USP, віра у "правильний курс" РФ обвалилася з 36,2% до критичних 10,5%. Натомість 81,7% вважають рух країни хибним, а 84% покладають особисту відповідальність за масштабні пожежі та аварії 2026 року безпосередньо на Путіна.

Опитування в Росії

Головними тригерами роздратування стали блокування Telegram та обмеження інтернету (51,4%), стрімке зростання цін (45,2%) та удари українських БПЛА й ракет по об’єктах в РФ (31,2%).

Крім того, 73,8% громадян заявили, що жити в Росії стало небезпечно, а державній пропаганді більше не вірять 59,2% опитаних.

Також росіяни у контексті війни найчастіше згадують високий рівень корупції у військових структурах (39,9%), смерть на "СВО" (37,2%), страх за власну безпеку та безпеку близьких (34,4%), а також обстріли території РФ (33,1%).

Крім того, для громадян РФ економічні чинники також залишаються визначальними.

"63,8% респондентів пов’язують свою недовіру до влади із низькою якістю життя та соціальною незахищеністю, 57,7% – із відчуттям загального занепаду країни", — йдеться у дослідженні.

Вибухи в Туапсе: росіяни звинувачують Путіна

Також в контексті пожежі в Туапсе росіяни розкритикували дії влади щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у 2026 році. Зокрема, 56,5% опитаних заявили, що влада діяла неефективно або продемонструвала повну некомпетентність. Позитивно оцінили дії федеральної та регіональної влади лише 14,2%.

"Водночас абсолютна більшість – 84% – покладають основну відповідальність за катастрофи та пожежі 2026 року особисто на Володимира Путіна. Також значна частина респондентів вказує на відповідальність профільних міністерств, МНС РФ, наглядових органів та уряду загалом", — йдеться у дослідженні.

Дослідження було проведено компанією "USP" 1–6 травня 2026 року. Зокрема, це було стандартне телефонне опитування (CATI), а також замасковане під маркетингове дослідження. Опитали близько 2000 респондентів в населених пунктах та регіонах РФ у міжнародно визнаних межах.

Блокування соцмереж у Росії

Нагадаємо, що російський філософ та ідеолог рашизму Олександр Дугін, запропонував видавати мобільний інтернет росіянам, наприклад, за хорошу поведінку.

У вересні 2025 року голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова назвала інтернет "недружньою" для Росії мережею. За її словами, зв'язок із "глобальною павутиною" робить ресурси державних органів уразливими до кібератак.

Також після блокування Telegram РФ опинилася на передостанньому місці в рейтингу свободи інтернету.