Блокнот "Список п***в 2026": Буданов ответил, когда покажет свою известную записную книжку

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов рассказал о своем известном блокноте под названием "Список п***в 2026", который журналисты часто замечали у него на столе. По его словам, он его наполняет, но пока публиковать, или показывать не будет.

Также бывший главный разведчик страны во время международного Форума "Архитектура безопасности" ответил, собирается ли он заводить еще один такой список, но уже для хороших людей, сообщает 5 канал.

Буданов о своем известном блокноте

О "списке п***в" Кирилл Буданов сказал, что пока не будет объявлять, кто в нем, но впоследствии покажет.

"Как говорил один мультипликационный персонаж, "добрыми делами прославиться нельзя", к сожалению. Для хороших людей... это хорошая мысль, пожалуй, поработаем над этим", — сказал он.

На вопрос, попадет ли в хороший список Владимир Зеленский, Буданов ответил, что иначе быть не может.

Перед тем рассказывал, что записывает в свой красный блокнот, который стал популярным после того, как появился в СМИ, но сказал, что "нельзя узнать", кто есть в этом списке.

"Он толстый, я вам так скажу... толстенький такой блокнотик. Я же пишу, то он наполняется", — сказал Буданов, а когда его спросили, что надо сделать, чтобы туда не попасть, то сказал: "Любите Украину и все будет хорошо".

Что известно об известном блокноте Буданова

Ранее СМИ сообщали, что в кабинете главы Офиса президента Кирилла Буданова журналисты обратили внимание на ярко-красный блокнот с надписью "Список п***в 2026", лежащий прямо на рабочем столе.

Кабинет Буданова

Также Кирилл Буданов пояснил, что Россию нельзя недооценивать в сфере когнитивной войны, поскольку страна имеет многолетний опыт информационного воздействия и системной пропаганды. Но повлиять можно на любого. По его словам, российские власти годами формировали искаженное восприятие истории как среди собственного населения, так и за рубежом.