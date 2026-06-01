Блокнот "Список п***в 2026": Буданов відповів, коли покаже свій відомий записник

Голова Офісу президента України Кирило Буданов розповів про свій відомий блокнот під назвою "Список п***в 2026", який журналісти часто помічали у нього на столі. За його словами, він його наповнює, але поки публікувати, чи показувати не буде.

Також колишній головний розвідник країни під час міжнародного Форуму "Архітектура Безпеки" відповів, чи збирається він заводити ще один такий список, але вже для хороших людей, повідомляє 5 канал.

Буданов про свій відомий блокнот

Про "список п***в" Кирило Буданов сказав, що поки не оголошуватиме, хто в ньому, але згодом покаже.

"Як говорив один мультиплікаційний персонаж, "добрими справами прославитися не можна", на жаль. Для хороших людей… це хороша думка, мабуть, попрацюємо над цим", — сказав він.

На запитання, чи потрапить до хорошого списку Володимир Зеленський, Буданов відповів, що інакше бути не може.

Перед тим розповідав, що записує в свій червоний записничок, який став популярним після того, як з'явився у ЗМІ, але сказав, що "не можна дізнатись", хто є в тому списку.

"Він товстий, я вам так скажу… товстенький такий блокнотик. Я ж пишу, то він наповнюється", — сказав Буданов, а коли його спитали, що треба зробити, щоб туди не потрапити, то сказав: "Любіть Україну і все буде добре".

Що відомо про відомий блокнот Буданова

Раніше ЗМІ повідомляли, що У кабінеті глави Офісу президента Кирила Буданова журналісти звернули увагу на яскраво-червоний блокнот із написом "Список п***в 2026", що лежить просто на робочому столі.

Кабінет Буданова Фото: Бабель

Також Кирило Буданов пояснив, що Росію не можна недооцінювати у сфері когнітивної війни, оскільки країна має багаторічний досвід інформаційного впливу та системної пропаганди. Але вплинути можна на будь кого. За його словами, російська влада роками формувала викривлене сприйняття історії як серед власного населення, так і за кордоном.