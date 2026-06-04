"Наш момент Черчилля": США хотят предоставить новый пакет военной помощи Украине

Палата представителей США поддержала рассмотрение законопроекта The Ukraine Support Act, которым предусмотрена новая военная помощь Украине и санкции против России. Это первое крупное мероприятие в поддержку Украины в конгрессе с января 2025 года, когда президентом США стал Дональд Трамп.

Соответствующее решение поддержало 218 членов Плакаты представителей, что разблокировало возможность окончательной поддержки для законопроекта. Об этом сообщил член Палаты представителей от Республиканской партии Дон Бейкон в X.

Кроме оказания помощи Украине законопроект предусматривает также введение жестких санкций против России.

Окончательное голосование за утверждение законопроекта ожидается уже сегодня, 4 июня.

"Это наш "момент Черчилля", и мы должны выдержать это испытание", — подчеркнул конгрессмен.

В целом проект The Ukraine Support Act предусматривает предоставление Украине военных кредитов на сумму 8 миллиардов долларов, продление действия Инициативы по предоставлению помощи Украине в сфере безопасности (USAI) до 2027 года и введение дополнительных санкций против России.

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Тем временем Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что администрация Трампа завершает новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов.

Благодаря механизму помощи, Пентагон сможет закупать оборудование и боеприпасы непосредственно у американских оборонных подрядчиков.

По его словам, новостей по этому поводу стоит ожидать в ближайшее время.

Ранее стало известно, что двухпартийная группа сенаторов США направила письмо министру обороны Питу Гегсету с требованием разблокировать 600 млн долларов помощи Украине и союзникам в Восточной Европе.

Перед этим председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США республиканец Брайан Маст заявлял, что Украина вряд ли получит новый пакет финансовой помощи. Зато Конгресс может поддержать новый пакет санкций против России из-за их вторжения в Украину.

Ранее сообщалось, что европейские страны не способны полностью заменить военную поддержку США, которая остановилась после прихода к власти Дональда Трампа. По данным Швейцарии, объем европейской помощи упал почти вдвое за последние месяцы.

Также Фокус рассказывал, что Белый дом проигнорировал призывы Киева не продлевать отмену санкций в отношении российской нефти, которая уже находилась в море.