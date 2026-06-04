"Наш момент Черчилля": США хочуть надати новий пакет військової допомоги Україні

Палата представників США підтримала розгляд законопроєкту The Ukraine Support Act, яким передбачено нову військову допомогу Україні та санкції проти Росії. Це перший великий захід на підтримку України в конгресі з січня 2025 року, коли президентом США став Дональд Трамп.

Відповідне рішення підтримало 218 членів Плакати представників, що розблокувало можливість остаточної підтримки для законопроєкту. Про це повідомив член Палати представників від Республіканської партії Дон Бейкон у X.

Крім надання допомоги Україні законопроєкт передбачає також введення жорстких санкцій проти Росії.

Остаточне голосування за затвердження законопроєкту очікується вже сьогодні, 4 червня.

"Це наш "момент Черчилля", і ми маємо витримати це випробування", — наголосив конгресмен.

Загалом проєкт The Ukraine Support Act передбачає надання Україні військових кредитів на суму 8 мільярдів доларів, продовження дії Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні (USAI) до 2027 року та запровадження додаткових санкцій проти Росії.

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Тим часом Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що адміністрація Трампа завершує новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів.

Завдяки механізму допомоги, Пентагон зможе закуповувати обладнання та боєприпаси безпосередньо у американських оборонних підрядників.

За його словами, новин щодо цього варто очікувати найближчим часом.

Раніше стало відомо, що двопартійна група сенаторів США надіслала листа міністру оборони Піту Гегсету з вимогою розблокувати 600 млн доларів допомоги Україні та союзникам у Східній Європі.

Перед цим голова комітету у закордонних справах Палати представників США республіканець Браян Маст заявляв, що Україна навряд отримає новий пакет фінансової допомоги. Натомість Конгрес може підтримати новий пакет санкцій проти Росії через їхнє вторгнення до України.

Раніше повідомлялося, що європейські країни не здатні повністю замінити військову підтримку США, яка зупинилася після приходу до влади Дональда Трампа. За даними Швейцарії, обсяг європейської допомоги впав майже вдвічі за останні місяці.

Також Фокус розповідав, що Білий дім проігнорував заклики Києва не продовжувати скасування санкцій щодо російської нафти, яка вже знаходилася у морі.