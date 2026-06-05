Путину доложили о письме Зеленского: будет ли ответ РФ, — Песков

Кремлевский диктатор Владимир Путин получил информацию об открытом письме украинского президента Владимира Зеленского, сообщил спикер Кремля Песков.

В то же время какой-то реакции Путина пока нет. Заявление Пескова цитирует пропагандистское СМИ "ТАСС".

Зато Песков поскражился, что Россия не имеет официальных каналов общения с Украиной.

Он не уточнил, предоставит ли Россия публичный ответ на письмо Зеленского.

При этом на сегодня запланировано выступление Путина, во время которого он должен сделать "важное и большое" заявление. Речь Путина запланирована на 15:00, сообщает "24 канал" со ссылкой на российские СМИ.

Письмо Зеленского к Путину — что известно

Напомним, 4 июня президент Владимир Зеленский написал Путину открытое длинное письмо. В нем украинский лидер отметил, что россиян перестала устраивать война, напомнил о потерях ВС РФ на фронте, бунте лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и зависимости от Китая, а также предложил провести встречу в формате "один на один".

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Вечером того же дня Песков отреагировал на письмо, заявив, что ознакомился с содержанием обращения Зеленского. В то же время пресс-секретарь Путина отметил, что если украинский президент хочет встречи двух лидеров, то он может приехать в Москву.

На письмо Зеленского к Путину отреагировал и американский президент Дональд Трамп, который отметил, что "было бы замечательно", если бы Зеленский и Путин лично встретились для достижения мира в Украине. В то же время президент США отметил, что Украина якобы не смогла бы продержаться в противостоянии с РФ до сих пор, если бы не помощь США.

Также Путин в разговоре с прессой 4 июня заявил, что РФ хочет договориться "мирным путем" с Украиной, и назвал ключевое условие для окончания войны.