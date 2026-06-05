Путіну доповіли про лист Зеленського: чи буде відповідь РФ, — Пєсков

Кремлівський диктатор Володимир Путін отримав інформацію про відкритий лист українського президента Володимира Зеленського, повідомив речник Кремля Пєсков.

Водночас якоїсь реакції Путіна наразі немає. Заяву Пєскова цитує пропагандистське ЗМІ "ТАСС".

Натомість Пєсков поскражився, що Росія не має офіційних каналів спілкування з Україною.

Він не уточнив, чи надасть Росія публічну відповідь на лист Зеленського.

При цьому на сьогодні заплановано виступ Путіна, під час якого він має зробити "важливу та велику" заяву. Промова Путіна запланована на 15:00, повідомляє "24 канал" з посиланням на російські ЗМІ.

Лист Зеленського до Путіна — що відомо

Нагадаємо, 4 червня президент Володимир Зеленський написав Путіну відкритого довгого листа. У ньому український лідер зазначив, що росіян перестала влаштовувати війна, нагадав про втрати ЗС РФ на фронті, бунт лідера ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина і залежність від Китаю, а також запропонував провести зустріч у форматі "один на один".

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Ввечері того ж дня Пєсков відреагував на лист, заявивши, що ознайомився зі змістом звернення Зеленського. Водночас речник Путіна наголосив, що якщо український президент хоче зустрічі двох лідерів, то він може приїхати до Москви.

На лист Зеленського до Путіна відреагував і американський президент Дональд Трамп, який зазначив, що "було б чудово", якби Зеленський та Путін особисто зустрілися для досягнення миру в Україні. Водночас президент США зазначив, що Україна нібито не змогла б протриматися у протистоянні з РФ до цього часу, якби не допомога США.

Також Путін у розмові з пресою 4 червня заявив, що РФ хоче домовитися "мирним шляхом" з Україною, і назвав ключову умову для закінчення війни.