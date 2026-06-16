15 июня во французском городе Эвьян-ле-Бен стартовал трехдневный саммит G7, с участием семи самых влиятельных государств мира — Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции, Японии, Соединенных Штатов — а также Европейского Союза.

Кремлевский дииктатор Владимир Пути не посетит мероприятие, поскольку не получал на него приглашения, заявил в комментарии ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Вместо этого он готовится к саммиту Россия — АСЕАН в Казани, где "проведет марафон двусторонних встреч".

Во время общения с журналистами он также не обошел стороной тему Украины и заверил, что официальных каналов общения между Москвой и Киевом нет.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к администрации президента Франции Эмманюэля Макрона и президента Соединенных Штатов Америки с просьбой организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита "Большой семерки". Обращение прозвучало на площади у Киево-Печерской лавры после массированного удара РФ по Киеву, когда загорелся Успенский собор.

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Комментируя это, Песков ответил, что предложение Зеленского встретиться с Путиным на саммите G7 во Франции не передавалось России по официальным каналам. Он добавил, что если президент Украины готов говорить ответственно и серьезно, то "он всегда может приехать в российскую столицу, где его примут".

Также спикер Кремля сообщил, что на данный момент нет точных дат визита в Москву спецпрецпосланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Напомним, зачем Россия атаковала одну из главных святынь Украины накануне саммита.

Также сообщалось, что Трамп не планирует отдельно встречаться с Зеленским на полях G7.