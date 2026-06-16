Зустріч Зеленського та Путіна: у Кремлі відповіли на пропозицію Києва

15 червня у французькому місті Евіан-ле-Бен розпочався триденний саміт G7 за участю семи найвпливовіших держав світу — Великої Британії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, Сполучених Штатів — а також Європейського Союзу.

Кремлівський диктатор Володимир Путін не відвідає захід, оскільки не отримав на нього запрошення, заявив у коментарі ТАСС прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Натомість він готується до саміту "Росія — АСЕАН" у Казані, де "проведе низку двосторонніх зустрічей".

Під час спілкування з журналістами він також не оминув тему України та запевнив, що офіційних каналів спілкування між Москвою та Києвом немає.

Напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до адміністрації президента Франції Емманюеля Макрона та президента Сполучених Штатів Америки з проханням організувати зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним під час саміту "Великої сімки". Звернення пролунало на площі біля Києво-Печерської лаври після масованого удару РФ по Києву, коли загорівся Успенський собор.

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Коментуючи це, Пєсков відповів, що пропозиція Зеленського зустрітися з Путіним на саміті G7 у Франції не надходила до Росії офіційними каналами. Він додав, що якщо президент України готовий говорити відповідально і серйозно, то "він завжди може приїхати до російської столиці, де його приймуть".

Також речник Кремля повідомив, що наразі немає точних дат візиту до Москви спеціальних посланців Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Нагадаємо, чому Росія атакувала одну з головних святинь України напередодні саміту.

Також повідомлялося, що Трамп не планує окремо зустрічатися із Зеленським на полях саміту G7.