Зеленский рассказал об "очень искреннем разговоре" с Ляшко: о чем они беседовали, подробности

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал украинцам о "очень искреннем разговоре" с Олегом Ляшко, который в настоящее время командует полком беспилотных систем на фронте в Донецкой области.

3 июля на своей странице в Telegram президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с бывшим народным депутатом и лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.

По словам главы государства, беседа состоялась с Олегом Ляшко в качестве командира 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса, участвующего в обороне Донецкой области.

"Очень откровенный разговор с Олегом Ляшко", — написал чиновник.

Президент отметил, что в ходе встречи обсуждались ключевые потребности украинской армии, а также политические решения, которые могут повысить мотивацию военнослужащих.

Владимир Зеленский отметил, что единство украинского общества остается важным фактором в условиях войны. Он также подчеркнул, что не должно быть причин для внутреннего раскола или разобщенности общества.

Відео дня

В отдельности президент поблагодарил украинских военных за службу и завершил своё обращение словами поддержки в адрес защитников Украины.

"Единство имеет значение, и не должно быть поводов для раскола нашего общества. Спасибо! Слава Украине", — написал Зеленский.

В то же время сам Олег Ляшко пока публично не комментировал встречу с президентом и не раскрывал подробностей разговора.

Напомним, что в начале 2026 года президент Украины Владимир Зеленский отметил украинских операторов дронов за работу на фронте, среди которых был и Олег Ляшко. В то время он служил командиром батальона беспилотных систем в составе 63-й отдельной механизированной бригады. В целом, Ляшко поступил на службу в ВСУ осенью 2022 года.

Также "Фокус" сообщал, что в мае Олег Ляшко был назначен командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса. По информации СМИ, это решение было принято из-за его боевого опыта, несмотря на отсутствие профильного военного образования.

Кроме того, сообщалось, что служба в армии заметно изменила Олега Ляшко. В декабре, когда бывшему народному депутату исполнилось 53 года, он опубликовал фото в военной форме, на котором был заметно поседевшим, и заявил, что его главным желанием остается победа Украины.