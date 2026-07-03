Зеленський повідомив про "дуже щиру розмову" з Ляшком: про що вони спілкувалися, деталі

Президент України Володимир Зеленський розповів українцям про "дуже щиру розмову" з Олегом Ляшком, який нині командує полком безпілотних систем на фронті в Донецькій області.

3 липня на своїй сторінці в Telegram президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із колишнім народним депутатом та очільником Радикальної партії Олег Ляшко.

За словами глави держави, розмова відбулася з Олегом Ляшком як із командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу, який бере участь у захисті Донецької області.

"Дуже щира розмова з Олегом Ляшком", — написав посадовець.

Президент зазначив, що під час зустрічі обговорювалися ключові потреби української армії, а також політичні рішення, які можуть посилити мотивацію військовослужбовців.

Володимир Зеленський наголосив, що єдність українського суспільства залишається важливим фактором в умовах війни. Він також підкреслив, що не повинно бути причин для внутрішнього розколу чи розпорошення суспільства.

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Окремо президент подякував українським військовим за службу та завершив своє повідомлення словами підтримки на адресу захисників України.

"Єдність має значення, і не повинно бути приводів для розпорошення нашого суспільства. Дякую! Слава Україні", — написав Зеленський.

Водночас сам Олег Ляшко публічно поки не коментував зустріч із президентом та не розкривав деталей розмови.

Нагадаємо, що на початку 2026 року президент України Володимир Зеленський відзначив українських операторів дронів за роботу на фронті, серед яких був і Олег Ляшко. На той час він служив командиром батальйону безпілотних систем у складі 63 окремої механізованої бригади. Загалом, Ляшко вступив до ЗСУ восени 2022 року.

Також Фокус писав, що у травні Олега Ляшка призначили командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу. За інформацією ЗМІ, це рішення ухвалили через його бойовий досвід, попри відсутність профільної військової освіти.

Крім того, повідомлялося, що служба в армії помітно змінила Олега Ляшка. У грудні, коли колишньому нардепу виповнилося 53 роки, він опублікував фото у військовій формі, на якому був помітно посивілим, та заявив, що його головним бажанням залишається перемога України.