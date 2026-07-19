После встречи с военными: Зеленский анонсировал "ключевые переговоры" на завтра

Президент Владимир Зеленский сообщил, что уже завтра проведет важные переговоры, от которых будет зависеть достижение Украиной своих целей. Накануне он обсудил ситуацию на фронте и дальнейшие шаги с известными украинскими военными.

В своем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что в течение дня общался с опытными военными — Михаилом Драпатым, Владимиром Горбатюком и Олегом Апостолом. По словам президента, они доложили о ситуации на различных направлениях фронта, а также обсудили общий ход войны.

Зеленский отметил, что в настоящее время ведется работа над дальнейшей стратегией Украины. В частности, речь шла о том, какие шаги помогут заставить Россию завершить войну на условиях, которые обеспечат Украине справедливый мир и надежную безопасность.

"Завтра у меня запланированы важные переговоры. Украина должна достигать своих целей. И это произойдет", — сказал президент.

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Кроме того, Зеленский прокомментировал массированную российскую атаку. Он заявил, что главной целью россиян были Киев и Киевская область, а для нанесения удара оккупанты в течение нескольких дней накапливали баллистические ракеты.

По словам президента, украинские силы ПВО за сутки сбили 18 ракет и обезвредили более 100 беспилотников. Он подчеркнул, что Украине ежедневно требуются ракеты для систем противовоздушной обороны, поэтому призвал партнеров как можно скорее выполнить уже согласованные решения о военной помощи.

Президент также сообщил, что в результате российской атаки повреждено более 100 объектов в Киеве и Киевской области. Кроме того, удары пришлись на Харьковскую, Сумскую, Донецкую и Херсонскую области.

В конце обращения Зеленский заявил, что Украина и впредь будет усиливать давление на Россию. По его словам, речь идет о санкциях, ударах по военной логистике оккупантов и дальнобойных ударах в ответ на российскую агрессию. Он добавил, что только усиление давления на Москву может приблизить справедливый мир.

"Нельзя просто жить и ничего не замечать, когда твоя страна уничтожает соседнюю. Нужно оказывать влияние на Москву, нужно оказывать давление, чтобы наступил мир. Именно так мы и работаем", — заявил Зеленский.

Ранее издание Financial Times сообщало, что президент Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и проводит консультации с военными командирами, чтобы оценить ситуацию на фронте и потенциальных кандидатов на эту должность. По данным источников в СМИ, окончательное решение будет зависеть от того, удастся ли найти командира, который сможет обеспечить плавную передачу полномочий и сохранить устойчивость обороны.

В то же время издание "Украинская правда" сообщало, что беседы Владимира Зеленского с командирами не касались возможной замены главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По данным источников, в ходе этих бесед обсуждались исключительно ситуация на фронте и потребности украинских военных.

Кроме того, Фокус писал, что Владимир Зеленский объяснял отставку министра обороны Михаила Федорова длительным конфликтом с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По словам источников, президент признавал, что в идеале нужно было бы сменить обоих, однако одновременно сделать это во время войны невозможно.