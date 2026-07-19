Після зустрічі з військовими: Зеленський анонсував "ключові розмови" на завтра

Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже завтра проведе важливі переговори, від яких залежатиме досягнення Україною своїх цілей. Напередодні він обговорив ситуацію на фронті та подальші кроки з відомими українськими військовими.

У своєму відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що протягом дня спілкувався з досвідченими військовими — Михайлом Драпатим, Володимиром Горбатюком та Олегом Апостолом. За словами президента, вони доповіли про ситуацію на різних напрямках фронту, а також обговорили загальний перебіг війни.

Зеленський зазначив, що зараз триває робота над подальшою стратегією України. Зокрема, йшлося про те, які кроки допоможуть змусити Росію закінчити війну на умовах, які забезпечать Україні справедливий мир і надійну безпеку.

"Завтра у мене ключові розмови. Україна має досягати своїх цілей. І це буде", — сказав президент.

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Також Зеленський прокоментував масовану російську атаку. Він заявив, що головною ціллю росіян були Київ і Київська область, а для удару окупанти кілька днів накопичували балістичні ракети.

За словами президента, українські сили ППО за добу збили 18 ракет і знешкодили понад 100 безпілотників. Він наголосив, що Україні щодня потрібні ракети для систем протиповітряної оборони, тому закликав партнерів якнайшвидше виконати вже погоджені рішення щодо військової допомоги.

Президент також повідомив, що внаслідок російської атаки пошкоджено понад 100 об'єктів у Києві та Київській області. Крім того, ударів зазнали Харківщина, Сумщина, Донеччина та Херсонщина.

Наприкінці звернення Зеленський заявив, що Україна й надалі посилюватиме тиск на Росію. За його словами, йдеться про санкції, удари по військовій логістиці окупантів і далекобійні удари у відповідь на російську агресію. Він додав, що лише посилення тиску на Москву може наблизити справедливий мир.

"Не можна просто жити й нічого не помічати, коли твоя країна вбиває сусідню. Треба впливати на Москву, треба тиснути, щоб був мир. Саме так ми і працюємо", — заявив Зеленський.

Раніше видання Financial Times писало, що президент Володимир Зеленський розглядає можливість звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та проводить консультації з військовими командирами, щоб оцінити ситуацію на фронті й потенційних кандидатів на цю посаду. За даними джерел ЗМІ, остаточне рішення залежатиме від того, чи вдасться знайти командира, який зможе забезпечити безболісну передачу повноважень і зберегти стійкість оборони.

Водночас видання "Українська правда" писало, що розмови Володимира Зеленського з командирами не стосувалися можливої заміни головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За даними джерел, під час них обговорювали лише ситуацію на фронті та потреби українських військових.

Крім того, Фокус писав, що Володимир Зеленський пояснював відставку міністра оборони Михайла Федорова тривалим конфліктом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За словами джерел, президент визнавав, що в ідеалі потрібно було б змінити обох, однак одночасно зробити це під час війни неможливо.