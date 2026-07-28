На встречу с Зеленским созвали всех 100 сенаторов США в связи с рассмотрением "адских санкций" против РФ, — СМИ

На встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится в рамках визита лидера в США, были приглашены все 100 американских сенаторов.

Президент должен встретиться с ними на фоне рассмотрения законопроекта о "адских санкциях" против России, который активно продвигал покойный сенатор Линдси Грэм. Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на источники, осведомленные об этом вопросе.

По данным СМИ, эта встреча запланирована на 18:00 во вторник по местному времени (в 01:00 среды по киевскому времени — прим. ред.) в Капитолии США.

Стоит отметить, что президент должен прилететь в США, чтобы принять участие в церемонии прощания с покойным сенатором Линдси Грэмом. Он был одним из авторов законопроекта о санкциях, а также Грэма называли ключевым чиновником в Конгрессе США, который обеспечивал поддержку Украины на фоне российского вторжения.

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Издание The Hill предполагает, что именно законопроект о новых антироссийских санкциях может стать ключевой темой обсуждения во время встречи Зеленского с сенаторами.

Ранее, в течение нескольких месяцев, американские сенаторы в составе небольших групп встречались с украинским лидером для обсуждения вопросов поддержки Украины и введения новых санкций против Кремля. Одна из таких встреч состоялась в феврале в Мюнхене, а также некоторые сенаторы встречались с Зеленским во время его предыдущих визитов в США.

Зеленский встретится с Трампом

Помимо встречи с сенаторами, в ходе своего визита в США Владимир Зеленский должен встретиться с президентом Дональдом Трампом. Журналист Deutsche Welle Михаил Комадовский сообщил в сети X, что эта встреча запланирована на 9:30 по восточному времени (в 16:30 по киевскому времени). По имеющимся данным, встреча будет закрытой.

Издание CNN сообщало, что темой переговоров между Зеленским и Трампом станет мирный процесс между Россией и Украиной.

"Пришло время положить конец войне", — отметил один из американских чиновников, комментируя этот вопрос.

Издание Politico сообщало, что перед встречей с Трампом в США Зеленский неожиданно оказался в милости у Белого дома.

Ранее Зеленский в интервью Лоре Лумер заявил, что готов подписать мирное соглашение в Белом доме.