На зустріч із Зеленським скликали всіх 100 сенаторів США через розгляд "пекельних санкцій" проти РФ, — ЗМІ
На зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбудеться у межах візиту лідера до США, скликали усіх 100 американських сенаторів.
Президент має зустрітися з ними на тлі розгляду законопроєкту про "пекельні санкції" проти Росії, який активно просував покійний сенатор Ліндсі Грем. Про це повідомило видання The Hill з посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.
За даними ЗМІ, ця зустріч запланована на 18:00 годину у вівторок за місцевим часом (об 01:00 годині середи за Київським часом — ред.) у Капітолії США.
Варто зауважити, що президент має прилетіти до США, щоб взяти участь у поминальній церемонії за покійним сенатором Ліндсі Гремом. Він був одним із авторів законопроєкту про санкції, а також Грема називали ключовим посадовцем у Конгресі США, який забезпечував підтримку України на тлі російського вторгнення.
The Hill припускає, що саме законопроєкт про нові антиросійські санкції може стати ключовою темою обговорення під час зустрічі Зеленського з сенаторами.
Раніше, упродовж кількох місяців, американські сенатори у складі невеликих груп бачилися з українським лідером для обговорення підтримки України та запровадження нових санкцій проти Кремля. Одна з таких зустрічей відбулася у лютому в Мюнхені, а також деякі сенатори зустрічалися із Зеленським під час його минулих візитів до США.
Зеленський зустрінеться з Трампом
Окрім зустрічі із сенаторами, під час свого візиту до США Володимир Зеленський має зустрітися з президентом Дональдом Трампом. Журналіст Deutsche Welle Михайло Комадовський повідомив у мережі X, що ця зустріч запланована об 9:30 годині за східним часом (об 16:30 за київським часом). За повідомленнями, зустріч буде закритою.
Видання CNN писало, що темою переговорів між Зеленським та Трампом стане мирний процес між Росією та Україною.
"Настав час покласти край війні", — зазначив один із американських чиновників, коментуючи це питання.
Видання Politico писало, що перед зустріччю з Трампом у США Зеленський несподівано опинився у прихильності Білого дому.
Раніше Зеленський в інтерв'ю Лорі Лумер заявив, що готовий підписати мирну угоду у Білому домі.