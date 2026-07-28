Встреча Зеленского и Трампа: СМИ раскрыли, что будет в центре внимания во время беседы

Президент Украины прибудет в Вашингтон на похороны сенатора Линдси Грэма. Также состоится встреча с Дональдом Трампом. И уже известно, какие темы будут обсуждать главы государств.

Среди ключевых тем переговоров — обсуждение ситуации в Украине, увеличение поставок ракет для систем Patriot, продолжение военной помощи Украине, санкции против России, а также тема, которую Владимир Зеленский до сих пор не обсуждал напрямую с президентом США: как Россия помогает Ирану. Об этом рассказала корреспондент Independence Avenue Media Мария Ульяновская журналистам "Эспрессо".

Лауреат премии "Эмми" считает, что одним из главных вопросов переговоров станет возможное увеличение поставок Украине ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Кроме того, Вашингтону предстоит определиться с дальнейшей поддержкой Украины в войне против России.

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Важным вопросом в ходе визита станет усиление санкционного давления на Москву. Журналистка подчеркнула, что визит Зеленского в США носит символический характер, поскольку украинский президент прибывает в Вашингтон на похороны американского сенатора Линдси Грэма, который является автором законопроекта о "адских санкциях" против России.

Еще одной темой могут стать новые подходы США к переговорам с Россией, которые разрабатываются в Вашингтоне для представления на рассмотрение Кремля.

"После того, как Украина продемонстрировала на поле боя свои значительные победы и обстрелы вглубь территории России, всё это склоняет Белый дом к мысли, что Украина всё же сдвинула ход войны, как они говорили, с бесперспективной для обеих сторон позиции", — считает журналистка.

Зеленский хочет передать США данные о помощи, оказываемой Россией Ирану

Еще одной темой визита может стать информация украинской разведки о сотрудничестве России и Ирана. По информации репортерши, Владимир Зеленский поручил подготовить для США данные о возможной связи между российскими спутниковыми снимками и ударами Ирана по американским военным базам в регионе.

"Здесь (в США — ред.) сейчас все внимание сосредоточено на войне на Ближнем Востоке, войне с Ираном… Сейчас усилия направляются все же на поиск дипломатических путей урегулирования конфликта. И в то же время Владимир Зеленский выдвигает ещё один интересный тезис. Он недавно сообщил, что хочет, чтобы украинская разведка передала Соединенным Штатам информацию о том, как Россия помогает Ирану наносить удары по военным Соединенных Штатов и по их союзникам", — отметила Ульяновская.

Интересно, но Дональда Трампа заинтересовало сотрудничество России и Ирана. Общаясь с журналистами на борту Air Force One, он ответил, что выяснит, верна ли эта информация.

"Мы выясним, правда ли это. Я спрошу об этом Путина. Мы выясним", — сказал Трамп.

Он добавил, что такая помощь Москвы "не оказала большого влияния", поскольку США "изрядно разгромили" Иран.

Визит Владимира Зеленского в США — что известно

26 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни посетит США и 28 июля встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Зеленский прибудет в Вашингтон, чтобы принять участие в церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом, с которым он поддерживал тесные отношения.

Встреча состоится в 16:30 по киевскому времени и, вероятно, пройдет в закрытом формате, без журналистов. Впрочем, уже известно, что на ней будут присутствовать американские сенаторы.

Напомним, что Иран уже начал угрожать нанесением ударов по Украине в связи с атакой на судно в Каспийском море.

А тем временем стало известно, что Владимир Зеленский неожиданно оказался в милости у Белого дома, поскольку Трамп "любит победителей".